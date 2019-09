Skoro celá sobota se na zahradě věznice nesla v duchu projektu Den s dítětem, který uspořádal spolek Mezinárodní vězeňské společenství (Prison Fellowship) a Věznice Rýnovice za podpory ministerstva spravedlnosti. Bylo tu jedenáct rodin, jedenáct šťastných vězňů.

„Je úžasné si s dcerou malovat a házet si míčem, to je pro mne úplně nový pocit. Jsem šťastný,“ svěřil se jeden z otců. Před sebou má ještě osm let ve věznici a tak doufá, že se podobná setkání budou opakovat. „Věříme, že se tak nejpozději do roka stane znovu. Akci jsme pořádali poprvé loni,“ sdělila kaplanka věznice Květa Jakubalová.

Ne všichni ale mají tolik štěstí. Většina odsouzených má s rodinou natolik pošramocený vztah, že se návštěvy nedočká celé roky. „Projekt pomáhá rodinám udržet si vzájemné vztahy. Odsouzených, kterým se daří rodinné vztahy udržovat, bohužel není mnoho,“ vysvětlila Jakubalová.

Po celý den měli vězni i jejich rodiny připraveno občerstvení, mezi rodinami se pohybovalo sedm sociálních pracovnic. Nejvíce radosti měly děti z výher v tombole, ale i z malování na obličej. „Já jsem tatínkova víla a tak jsem si nechala namalovat na tváře kytičky,“ smála se jedna z holčiček.

Při běžné návštěvě není možné dítě pochovat, natož si hrát. „Jde o naprosto přirozené setkání rodiny tak, jak by mělo vypadat v běžném životě,“ podotkla mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.

„Vztah s blízkými, zejména dětmi, bývá značný motivační faktor k tomu, aby vězni plnili své povinnosti ve výkonu trestu a po propuštění znovu nepáchali trestnou činnost,“ doplnil generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal.

„Děti milují své rodiče a nemohou za jejich chyby, přesto jsou děti vězňů v určitém smyslu trestány spolu s nimi,“ vysvětlila vznik projektu výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.

Projekt Den s dítětem není v rýnovické věznici první akcí svého druhu. V minulosti tu probíhaly podobné pod názvem Jsme rodina vždy v půlročním intervalu jako pilotní projekt věznice, který probíhal celkem čtyři roky.

Organizace Prison Fellowship (PFI) vznikla v roce 1976 ve Spojených státech. Zakladatelem byl Charles W. Colson, který sám strávil čas ve vězení v souvislosti s aférou Watergate. Cílem založení organizace bylo společné sdílení lásky s lidmi z různých církví s vězni, bývalými vězni, oběťmi a jejich rodinami. Od roku 1979 počet národních organizací vzrostl a PFI nyní sdružuje více než 125 zemí po celém světě.

Po roce 1989 se Prison Fellowship prosadila i v ČR pod názvem Mezinárodní vězeňské společenství. Společenství nevykonává službu duchovních uvnitř věznic ani mimo ně. Pomáhá všem skrze schopnosti a možnosti svých dobrovolníků. Slouží ve věznicích všem odsouzeným.