Studium se mu zalíbilo a chce pokračovat. „Řekl, že půjde dál do školy, že by si udělal nástavbu,“ vysvětlila. Jeho dcera Kateřina Žohová je na otce hrdá, ale má smíšené pocity. „Jsem ráda, že to zvládl. Ale nelíbí se mi že tady je,“ uvedla mladičká dívka z Ústí nad Labem.

„Jsem ráda, že ho po roce uvidím a že tu školu udělal. Jsem šťastná, že se mu zadařilo. Všechno má na jedničku. Takže úplně paráda,“ řekla Olga Farkašová. Žena v seniorském věku přijela za Lukášem Žohou, kterého motivoval jeho děda. „Dědovi to slíbil. Kvůli němu do té školy šel,“ vysvětlila.

Lukáš Žoha už s červeným diplomem v ruce babiččina slova potvrdil: „Ke vzdělání mě vedli prarodiče. Jako mladý jsem si nevážil školy. Odešel jsem z učiliště a prarodiče to docela dost rozzlobilo. Tím, že jsem tady jsem jim to chtěl vynahradit a zlepšit svoje kvality,“ vysvětlil.

Původně se učil lodním technikem v Děčíně, ale obrábění kovů ho také baví. „Je to náročná práce, ale o to uznávanější, když se to povede a máte ze sebe radost,“ řekl hrdě. Nejnáročnější bylo soustředit se na učivo. „Není lehké se v tomto prostředí vzdělávat. Musíte si k tomu vytvořit určité podmínky. Využíval jsem studovnu, abych měl klid,“ podotkl.

Pro Ladislava Rančáka byl nejhorší strach před zkouškou. „Nejtěžší byla nervozita před ústní zkouškou, i přesto, že jsme byli naučení,“ řekl novopečený držitel výučního listu zabaleného do červených desek. Nervozita spadla hned jakmile si vylosoval otázku. Studovat začal, aby si doplnil kvalifikaci a mohl dále pokračovat.

I jeho předchozí studium bylo technicky zaměřené. Obor mechanik elektrotechnických zařízení pro sdělovací a zabezpečovací techniku tenkrát nedokončil. Nyní studium uzavřel s vyznamenáním.

Jiřímu Matyáštíkovi pomohla vzájemná podpora spolužáků. „Bylo to trošku těžký, ale zvládli jsme to a to je hlavní. Bez podpory a bez rodiny by to nešlo,“ přiznal mladý muž. Zdaleka největší pomocí však byli i pro něj prarodiče. „I když jsou daleko, drželi mi palce,“ řekl uznale.

Na svobodě se učil tři měsíce na obráběče kovů. „Pak jsem se na to vykašlal a začal páchat trestnou činnost. Když jsem nastoupil výkon trestu, tak jsem si dal žádost na učiliště, abych si ho přeci jen udělal,“ zavzpomínal. Ve vězení si už dlouho nepobude. Za tři dny ho čeká podmínečné propuštění a bude moci začít nový život.

Podle vedoucí školského zařízení ve Stráži pod Ralskem Bohumily Nové dokončí učební obor přibližně 50 % studentů. V tomto případě to bylo ještě méně, zato však téměř polovina absolvovala s vyznamenáním. „V loňském školním roce jsme obdrželi 360 přihlášek a mohli jsme přijmout 48 odsouzených,“ vysvětlila, že zájem je veliký.

Nejčastějším důvodem předčasného ukončení studia jsou kázeňské přestupky. Testuje se také přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. „Na učilišti je nulová tolerance a proto jsou okamžitě vyloučeni ze studia,“ uvedla.

Uchazeči musí splňovat určitá kritéria. „Musí mít dokončené základní vzdělání a měli by mít také dostatečně dlouhý trest,“ připomněla učitelka. Pro odsouzené, jejichž pobyt za mřížemi délky vyučení nedosahuje, jsou určeny rekvalifikační kurzy.

U nich je úspěšnost dokončení vyšší. „Uchazeči musí také splňovat podmínky, které určí ředitel věznice. Ten nám pomáhá vybírat a samozřejmě jsme ve styku s odbornými pracovníky v ostatních věznicích, kteří nám žáky doporučí,“ podotkla.

Uchazeči musí také zvládnout test z matematiky a z Českého jazyka a všeobecných znalostí o strojírenské výrobě. Kamenem úrazu bývá matematika. „Co se týče strojírenských znalostí, znají okruhy, na něž se je budeme ptát,“ uvedla.

Obráběč kovů je jediným učebním oborem, který je umístěný přímo ve Stráži pod Ralskem. Dále tu mají odsouzení možnost absolvovat dva rekvalifikační kurzy, strojírenský technik – projektant a knihař. Od příštího roku přibyde ještě CNC obrábění.

„Jedná o desetiměsíční rekvalifikační kurz. Je určený právě pro obráběče kovů. Mohou tak získat další nadstavbu, aby se v pak v práci lépe uplatnili,“ vysvětlila temperamentní žena.

Pokud se stane, že jsou studenti předčasně podmínečně propuštěni, mohou požádat o individuální plán. „Dokončit většinou chtějí, ale někdy jim brání pracovní povinnosti,“ konstatovala.

Inspirace pro tuto akci přišla z amerického Texasu. Ředitel středního odborného učiliště Josef Polcer zavzpomínal: „Měli jsme možnost navštívit několik věznic a v jedné z nich bylo slavnostní předávání certifikátů za účasti rodinných příslušníků. Nadchlo mě to a říkal jsem si, proč to nezkusit v České republice,“ řekl nadšeně.

Myšlenkou je propojení rodiny a odsouzených, kteří absolvovali učební obor. „Jde o sblížení a sdílení. Téměř z každé rodiny někdo přijel. Je to poprvé, kdy tyto rodiny zažijí, že jejich potomek něco dokázal a dokázal to ve výkonu trestu,“ konstatoval spokojeně.

Stejná událost bude o pár dní později v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou.

