Severní Čechy - Atraktivní forma zábavy zabrala, mnozí nyní vnímají fyziku jinak než dříve. Na webové stránky zavítalo celkem 17 609 Severočechů.

Vítězové získají i vstupenky pro celou třídu do IQ parku v Liberci. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Více než 146 tisíc uživatelů navštívilo během čtyřměsíční soutěže o nejlepší fyzikální pokus webové stránky www.VIMPROC.cz, jimiž Skupina ČEZ popularizuje výuku fyziky na základních a středních školách. Do soutěže, která skončila posledním lednovým dnem, se zapojilo 614 žáků z celé České republiky. Celkem natočili 192 videí s nejrůznějšími fyzikálními pokusy. V severních Čechách na stránky zavítalo celkem 17 609 návštěvníků, 11 629 z Ústeckého a 5 978 z Libereckého kraje.

Přibudou i videa učitelů

„Ať už návštěvníci na www.VIMPROC.cz vkládali vlastní videa, hlasovali nebo komentovali příspěvky ostatních, stále se učili fyziku. O to nám šlo a půjde i nadále. Atraktivní forma zábavy zabrala, a tak lze věřit, že žáci a studenti budou v objevování přírodních jevů pokračovat i v budoucnu. I to je důvod, proč stránky budou dál fungovat. Kdokoli na ně může vkládat nové, pro tuto chvíli ovšem nesoutěžní, pokusy a časem zde snad přibudou také videa učitelů," říká Pavel Puff, manažer útvaru Strategický nábor Skupiny ČEZ. Pokusy na webové stránce VÍMPROČ.cz zůstanou dál přístupné, aby žákům pomáhaly třeba při opakování na písemky. Pro velký úspěch prvního ročníku plánují energetici pokračování i v příštím školním roce.

Vyhrát exkurzi pro celou třídu!

„Při jedné ukázce v hodině fyziky jsem si řekl, že bych to taky zvládl. Napadlo mě, že bych mohl vyhrát exkurzi pro celou třídu. Natočil jsem video, ve kterém vysvětluji, jak se dá kreslit magnetem. Prohlédl jsem si už Lipno a Temelín, takže bych v případě výhry vzal spolužáky třeba do Dukovan," popisuje Daniel Ryjant, autor jednoho ze soutěžních příspěvků.

Autoři, kteří zvítězí u laické veřejnosti, si totiž budou moci vybrat exkurzi do některého z provozů Skupiny ČEZ a pro svou třídu získají vstupenky do centra světa techniky, například Techmanie v Plzni nebo IQ parku v Liberci.

Ceny budou vyhlášeny 3. března

Cena odborné poroty a cena veřejnosti pro letošní ročník bude vyhlášena 3. března. Vybrat nejlépe provedený a natočený fyzikální pokus, navíc případně i nejzajímavější, nebylo vůbec jednoduchou záležitostí. „Pro mě jsou ovšem vítězové všichni přihlášení. Ne každý má takovou odvahu, aby natočil video, kde sám něco vysvětluje, natož, když jde o fyziku. Při hodnocení bylo nejtěžší spravedlivě posoudit nejen způsob, jakým byl daný fyzikální jev předveden, ale také správnost a hloubku jeho vysvětlení. Oceňovali jsme zejména nahrávky, které by bylo možné využít při výuce," poznamenala Daniela Martincová, členka odborné poroty.

Design a technické řešení projektu „Vím proč" zajistila společnost LMC, která provozuje portál Jobs.cz a má bohaté zkušenosti s požadavky zaměstnavatelů. Její zástupce Tomáš Ervín Dombrovský dodává: „Firmy na českém pracovním trhu často hledají absolventy technických škol. Těch je ovšem v řadě profesí výrazný nedostatek. I proto se na projektu podílíme. Chceme ukázat, že fyzika je zábava."

Jak vyplynulo z výzkumu Západočeské univerzity Plzeň, pouze šest procent žákovské populace se ve volném čase zabývá doma nebo v přírodě fyzikálním pozorováním či dokonce pokusy. Pro většinu žáků druhého stupně a studentů na středních školách tak fyzika představuje jen předmět, který se musí učit, aniž by mu porozuměli. „Zajímalo nás, co jim činí největší problémy. Ukázalo se, že k fyzice přistupují jako by byla uzavřeným světem. Děti si zkrátka neumí představit praktickou využitelnost probírané látky a z přírodovědných předmětů mají strach," říká docent Gerhard Höfer ze Západočeské univerzity v Plzni.

Skupině ČEZ a jí vyhlášenou soutěží o natočený nejlepší fyzikální pokus se tak povedlo, že někteří už ten strach nemají a naopak fyziku nyní vnímají jako zábavný předmět.

