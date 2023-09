Skvělá vína, krásně perlivý živý burčák, k tomu muzika i něco dobrého na zub. Takové i letos bude oblíbené Litoměřické vinobraní. Uskuteční se v sobotu 16. září.

Litoměřické vinobraní v roce 2021 | Foto: Deník/Karel Pech

Vinobraní v Litoměřicích si každoročně nenechají ujít tisíce lidí, především samozřejmě milovníci nápoje z hroznů. „Těšit se můžete na bohatý kulturní program na osmi scénách, hektolitry burčáku, hvězdné kapely, degustaci vín a dalších pochutin,“ lákají pořadatelé z Městských kulturních zařízení Litoměřice.

Na hlavní scéně na Mírovém náměstí začne program v 10 hodin a skončí hodinu před půlnocí. K největším kulturním "tahákům" budou jistě patřit koncerty kapel Tublatanka, Slza, hudebníka Milana Peroutky a jeho kapely Perutě, a další.

I letos bude vstup na vinobraní zdarma.

Na druhou stranu si také tentokrát vinobraní vybere daň v podobě dopravních komplikací. Jak upozornila litoměřická radnice, zákaz parkování bude od čtvrtka 14. září 20.00 hodin do neděle 17. září 16.00 hodin na Mírovém náměstí, Dominikánském náměstí, Tyršově náměstí, parkovišti U Hvězdárny a v přilehlých ulicích.

Parkoviště Na Valech u soudu a naproti u zahradnictví jsou vyhrazena pro stánkaře od 15. do 16. září.

Od pátku 15. září od 5.00 hodin do 16. září do 24.00 bude uzavřeno celé Mírové náměstí, ulice Lidická včetně Tyršova náměstí a parkoviště U Hvězdárny. Výjimku bude mít zásobování na vykládku a nakládku během celého dne v pátek, v sobotu pak do 10 hodin bez možnosti parkování. Pěší se na místa dostanou bez omezení.

„V ulici Dlouhá počítejte s omezeným provozem vzhledem ke koloně stánkařů, kteří budou najíždět již v pátek během celého dne a v sobotu do 10 hodin. Městská autobusová doprava nebude v průběhu pátečního a sobotního dne vjíždět k zastávce na Mírovém náměstí," upozornili pořadatelé.

Litoměřické vinobraní 2023 - program



Mírové náměstí - hlavní stage



Celým dnem provede Sonia Edde



10.00 Reprodukovaná hudba

11.00 Cimbálová muzika Milana Broučka

14.00 Slza

15.00 Královská Audience 1

16.00 Adele Kristy Live Band

18.00 Milan Peroutka & kapela Perutě

19.00 Vyhlášení soutěže O nejchutnější burčák

20.00 Tublatanka

22.00 No Headache

23.00 Konec programu



Historická scéna



10.00 Zahájení a malý historický průvod okolo rynku

10.30 Na vinobraní je veselo - pouliční představeníčko

11.00 Šermíři rváči a duelanti

11.30 Ve jménu svaté Barbory

13.00 Kejklíři a žongléři na rynku

13.30 Žoldnéři a městská stráž litoměřická - interaktivní program v táboře

14.30 Šikování průvodu u hradu

15.00 Průvod městem - příjezd krále

15.30 Život mezi hradbami - interaktivní program v táboře

16.30 Komedianti ve městě

18.00 Zemská hotovost … aneb na hradby

18.30 Žoldnéři a městská stráž litoměřická - interaktivní program v táboře

19.30 Kdo jest se fechtovati neučil … šermířské představení

21.00 Závěrečný malý průvod okolo rynku a ballabilé šermu tance a kejklířů



Divadelní nádvoří



Celým dnem provede Tereza Rozmarová



10.00 Štěpánčino divadlo - O koblížkovi na cestách

11.00 Bobík a kamarádi na výletě

12.00 Vystoupení pěveckých sborů - Barvičky, Modrásci, Puellae cantantes

13.30 DMC revolution - taneční show

13.45 Cvičení se Čtyřkou - Markéta Bauerová

14.15 Sváťovo dividlo - O perníkové chaloupce

15.00 Příjezd krále na Mírové náměstí

15.20 Královská audience 2

15.30 Bobík a kamarádi na výletě

17.00 Team Revival

19.00 Voice

22.00 Konec programu



Tržnice F. Holzmanna



10.55 Bedňáci

11.55 Tom77

13.00 Pulse jazz quartet

14.05 Pískej konec

15.30 Královská audience 3

15.55 Louty

17.05 Definitivní Ententýk

18.40 Volant

19.30 Konec programu



Nádvoří kina



Celým dnem provede Barbora Soukupová



11.00 Reprodukovaná hudba

13.00 Od plotny skok

15.00 Rosťa Pechoušek band

15.40 Královská audience 4

17.00 Pavel Houfek a Kateřina Rousová

19.00 No Name LT

21.00 Reprodukovaná hudba

22.00 Konec programu



Promítání čtyř filmů

12.00 Super Mario Bros ve filmu

14.15 Mission: Impossible Odplata

17.15 Barbie

19.15 Nikdy neříkej nikdy



Hradní nádvoří



10.00 Blok vystoupení žáků Základní umělecké školy Litoměřice

14.00 Kapela BRAN

15.50 Královská audience 5

16.30 Harmonikář Jindra Kelíšek

19.00 4TETy

21.30 Konec programu



Dominikánské náměstí



14.00 ExSound (Vocal mix)

15.00 Mixmaster Shira (Ibiza 7.15)

16.30 Lobo (Radio B)

18.00 Pan Tau (Quickie house)

19.15 Motive (Funkadelic house)

20.45 Paskvill (Explosive crew)

22.00 Konec programu



Klub Baronka



20.00 The Gangnails

21.10 Tydle Vidle

22.20 Fatal Punishment