Vlaky na Šluknovsku zrychlí, na jaře začne oprava trati

Dosud na Šluknovsku nevídané rychlosti by se v dohledné době mohli dočkat cestující ve vlacích. Správa železnic totiž plánuje opravu trati mezi Rumburkem a Velkým Šenovem, po jejímž dokončení by zde mohly vlaky jezdit rychlostí až 90 kilometrů v hodině. Nyní je to nanejvýš 50 až 60 kilometrů za hodinu. Práce by měly začít na jaře.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Správa železnic nedávno vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby, rekonstrukce by měla vyjít na maximálně 321 milionů korun. Hlavním cílem je snížit propady rychlosti a zvýšit cestovní rychlost. Nyní zvládnou osobní vlaky 16 kilometrů mezi těmito dvěma městy za 23 minut. Po zvýšení cestovní rychlosti by mohla být cesta vlakem rychlejší než autem. Součástí stavebních prací bude výměna železničního svršku v délce 16 kilometrů, nově zde bude bezstyková kolej na betonových pražcích s pružným upevněním. V úsecích s menšími poloměry oblouků budou použity ocelové pražce Y. „Projekt počítá také s opravou sedmi mostů a 16 propustků, opraví se celkem 20 železničních přejezdů a v zastávce Šluknov zastávka se upraví nástupiště pro zajištění bezbariérového přístupu,“ řekl ředitel Oblastního ředitelství Správy železnic v Ústí nad Labem Martin Kašpar. Dobrovolníkem jsem, protože chci, říká radní z Doks Přečíst článek › Díky opravám se zvýší rychlost vlaků v celém úseku o 30 kilometrů v hodině. Doposud jezdí mezi Rumburkem a Šluknovem maximální rychlostí 60 km/h, mezi Šluknovem a Velkým Šenovem pak o deset kilometrů pomaleji. Ve druhém jmenovaném úseku budou nové rychlosti zavedeny až po změně řízení dopravy z režimu D3 na D1. Zrychlení vlaků oceňuje předseda Dobrovolného svazku obcí Sever a starosta Dolní Poustevny Robert Holec. „Vlaky využívají lidé k cestám do škol nebo za prací,“ uvedl Holec. Cestující ale trápí časté výluky, které dlouhodobě blokují tuto železniční trať. Na jaře se kromě rekonstrukce trati mezi Rumburkem a Velkým Šenovem pustí také do výměny Vilémovského viaduktu, která byla odložena z letošního podzimu. „Každá výluka přináší problémy, není šťastné, když se je nepodaří udělat najednou,“ doplnil Holec. Správa železnic přitom plánuje další investice na Šluknovsku, kromě jiného chystá peronizaci nádraží ve Šluknově. První místo putuje do Nového Boru. Lasvit vyhrál Českou cenu za architekturu Přečíst článek › Časté navazující opravy omezují nejen místní, ale také turisty. Ti se ale nyní na Šluknovsko vlakem přes Německo nedostanou. Na německé straně trati totiž prodloužili nepřetržitou výluku. Stavební práce mezi Bad Schandau a Sebnitz měly původně skončit tento týden, nově DB Netz oznámily, že vlaky nebudou jezdit nejméně do 12. prosince. „Usilovali jsme dvacet let o vybudování Dráhy národního parku, která řeší přepravu osob mezi Šluknovským výběžkem a Děčínem přes Německo. Při několikaměsíční výluce se tak místním lidem dále posouvá stav, kdy se do vnitrozemí dostávají zdlouhavě a komplikovaně,“ povzdechl si destinační manažer Českého Švýcarska Jiří Rak.

