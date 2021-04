Vraky v ulicích? Odtahy brzdí prodloužení platnosti technické kontroly

Vrak z ulice 28. října v Liberci. | Foto: archiv města Liberec

Až dosloužím, chci do sběru! To by měli psát na auta jejich výrobci. Mnoho lidí totiž považuje za normální svléknout svého „miláčka“ z espézetky a prostě ho někde nechat být. Autovraky potom překážejí funkčním vozidlům v jízdě a při parkování, hyzdí okolí, ohrožují životní prostředí únikem nebezpečných látek a stahují se do nich bezdomovci či narkomani. Odstranění vozidla bývá kvůli zákonným lhůtám na dlouhé lokte, rok stará novelizace zákona aspoň umožňuje auto odtáhnout, pokud má STK propadlou o šest a víc měsíců. V praxi se ale novinka zatím příliš neprojevila i kvůli epidemii, kdy se lidem technické už dvakrát automaticky prodlužovaly. Čtenářů regionálního Deníku jsme se před pár dny zeptali, jestli vědí o autovracích v jejich okolí. Fotky jste nám posílali nejen z Liberce, ale i z Chrastavy nebo Nového Boru. Na městských úřadech o situaci vědí. Magistrát krajské metropole loni nechal odtáhnout 19 vozidel s propadlou technickou, z nichž dva si jejich majitelé na odstavném parkovišti vyzvedli. Úředníci poslali výzvy 120 lidem, 90 z nich problematické auto odstranilo. V tomto roce podobnými výzvami obeslali zatím 21 lidí. „Šest vozidel odstranili provozovatelé, u ostatních běží lhůty,“ bilancuje mluvčí města Jana Kodymová s tím, že tyto lhůty se prodlužují i z důvodu covidu nebo čekání na soud kvůli dědictví. Vyloženě vraky řešili liberečtí úředníci loni v 16 případech, letos jsou zatím dva. FOTO: Dobrovolní hasiči z Líšného dovezli do liberecké zoo slonům proutí Přečíst článek › Pomáhají i občané. Od listopadu 2019 do konce letošního března dostalo město 560 podnětů na vraky nebo auta s propadlou technickou kontrolou přes aplikaci hlášení.liberec.cz. Do e-mailů úředníků přijde dalších asi 50 upozornění od Liberečanů za rok. „Majitele vozidla vždy napřed vyzveme k odstranění, a to dopisem i nálepkou. A když nereaguje, tak přistoupíme k odtahu a později i k sešrotování. Veškeré vzniklé náklady město vymáhá po provozovateli vozidla,“ popisuje náměstek primátora Jiří Šolc. Odtahy nepojízdných aut a jejich likvidaci přitom firmy nabízejí zdarma jak obcím, tak i jednotlivcům. Jako společnost Auto-extra, která spolupracuje s několika magistráty, ale i úřady menších obcí na severozápadě Čech. Autovrakoviště firmy je v Malšovicích mezi Ústím nad Labem a Děčínem. V regionu jde o jednoho z prvních hráčů na trhu, společnost tady v oblasti ekologické likvidace aut působí od roku 2008 s oficiální licencí od Škody Auto. Kvůli covidu a souvisejícímu prodlužování technických je malšovické vrakoviště v současnosti zaplněno jenom ze 40 procent, běžně je tam přitom obsazeno až 80 procent místa. „Autovrak musíme zbavit všech nebezpečných součástí jako chladicí kapaliny, baterky, oleje, klimatizace. Sundáváme i okna. Některé díly se dají prodat,“ zmiňuje jednatel firmy Daniel Nedělka. Železo z vrakoviště putuje k dalším specialistům, právě ze šrotu jsou vrakoviště živa. Řada řidičů je zodpovědná a dopraví sem auta sami nebo si zajistí odtah.

