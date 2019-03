Po opravách se sem odstěhují všechna přepážková pracoviště městského úřadu, která neslouží jen občanům České Lípy, ale i širšímu regionu. Co bude se stávajícími úřadovnami, hodlá vedení radnice vyřešit během opravy kupovaného domu.

„Budova je velice přehledná, bezbariérová a se zázemím. Je možné sem přesunout všechna přepážková pracoviště, to znamená občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel, ale i pracoviště přestupků a živnostenských oprávnění,“ přiblížil místostarosta Martin Brož (ANO).

Podle vedení města stav domu odpovídá jeho stáří i způsobu užívání, proto bude nutné provést opravy, především pláště, podlahových krytin a svítidel. Zároveň je třeba zmodernizovat veškerá technická zařízení.

„Pokud bychom chtěli zrekonstruovat stávající budovy, ve kterých se kanceláře s přepážkami nacházejí, nebo postavit pro potřeby úřadu budovu zcela novou, vyšlo by to město mnohem dráž než úpravy v budově bývalé České pojišťovny,“ uvedl Brož s tím, že úpravy zaberou městu určitě více než rok. Výhodou bude, že zde lidé zaparkují na přilehlém velkém parkovišti nebo vystoupí na blízké autobusové zastávce.Znalecký posudek stanovil obvyklou cenu nemovitosti na téměř 16 milionů korun.

Město však budovu koupí za 18 milionů korun. Důvodem je to, že majitel nabídl nemovitost ke koupi ve veřejné soutěži, do které už byly podány nabídky. A aby město budovu získalo do svého majetku, muselo dát cenu vyšší. „Právní předpisy městu umožňují získat majetek i za cenu vyšší, než je ve znaleckém posudku, pokud je tato cena relevantně zdůvodněna. Těchto důvodů máme hned několik,“ prohlásila starostka Jitka Volfová (ANO).

Jak zdůraznila, nejdůležitějším aspektem je nutnost řešit zájem města poskytovat občanům moderní služby na jednom místě a fakt, že žádnou obdobnou budovu radnice nemá. Zároveň věří, že se tak podaří tento kout centra znovu oživit. „V neposlední řadě koupí chráníme centrum města před jinými podnikatelskými subjekty, které by chtěly v budově zřídit třeba ubytovnu,“ doplnila starostka Volfová.

OPOZICE: MĚLO SE KONAT REFERENDUM

Opoziční zastupitelé při projednávání nákupu poukazovali na fakt, že tento objekt není zahrnutý ve schváleném rozpočtu města ani pro letošní rok, ani v dlouhodobém rozpočtu, a že pro tak rychlý výkup chyběla ekonomická i podrobnější právní analýza. „Nejsme tak bohaté město, abychom mohli sanovat všechny objekty ve městě,“ uvedl zastupitel Petr Máška (ČSSD). „O tak důležitém kroku bylo potřeba udělat městské referendum,“ dodal.

Svou zbytečně honosnou okresní pobočku nechala Česká pojišťovna postavit na počátku 90. let v prostoru po vybouraných domech. Pojišťovna zde měla své přepážky několik let, pak prostory v domě pronajímala.

Po rekonstrukci a otevření tohoto nového pracoviště by pak měl Městský úřad v České Lípě sídlit kromě domu bývalé pojišťovny už jen na náměstí T. G. M., v Moskevské ulici a za okresním soudem.