Anna Jelínková společně s Lucií Kudibálovou jim daly příběh. Kus sebe. „Neprodáváme už marmelády, ale vaříme naše životní příběhy, které mohou lidé ochutnat,“ říká Kudibálová.

Příklad? „Už ten víkend, co jsem kupovala krabičku Kusmi Tea, jsem věděla, že ti ji v pondělí předám. Samozřejmě, nemohla jsem to ani tušit, ale přála jsem si to…“ Tak začíná vyprávění první kolekce marmelád s příběhem. „To, co zrovna prožíváme, se odráží v tom, co vaříme. Love story je edice tří marmelád. Každá má svoji speciální chuť, kterou dotváří milostný příběh na skleničce,“ prozrazuje tvůrkyně.

Jedná se prakticky o milostný vzkaz poslaný na skleničkách od marmelády. První se složením mango, grapefruit, zelený čaj, květy jasmínu, citrusové šťávy a pektinu nazvaly BB marmelade. „Jde o první setkání s mužem. Druhá marmeláda se jmenuje Parfums a její složení je inspirováno nejmenovaným parfémem. Příběh nás zavádí dál, kdy žena čeká na zprávu od dotyčného muže,“ popisuje Jelínková.

Třetí marmeláda edici uzavírá. Little Black Dress má speciální chuť inspirovaný ženou, která zahodila trápení a našla nové sebevědomí. „V příběhu žena říká, že chce na dotyčného zapomenout, a vydá se s přáteli do baru. Příběh je složen z vodky Beluga Noble, fíků, bio sušené černé moruše a kávového likéru. Zkrátka to, co se v příběhu žije, tak je uvnitř marmelády,“ vysvětluje Kudibálová.

Obě ženy mají vaření marmelád jako koníček, kterému se věnují ve svém volném čase. Zakoupit jejich výtvory můžete pouze v hotelu Premier v Janově nad Nisou na Jablonecku. Výrobkyně tvrdí, že jde o alchymii a výsledek rozhodně nemůžete očekávat hned. „Protože vyrábíme marmelády nové, musíme je nejprve vyvinout. To trvá i několik týdnů, skleničky po dvou až třech dnech otevírám a ochutnám, abych zjistila, jak spolu suroviny reagují, jak se chutě mění,“ přibližuje Jelínková práci.

Další druh marmelád se nese v duchu tetování. Jejich složení nebude sladké. Grafiku této edice bude kreslit skutečný tatér. Šest různých druhů marmelád, převážně složených z chilli, indického koření nebo červené cibule, vzniká právě v těchto dnech.

Anna i Lucie chtěly dát marmeládám nejen příběh, ale také poslání. Poslední edice, která vyjde před Vánoci, bude pomáhat malým sportovcům. Konkrétně tenistům. „U tenisové kolekce už víme složení. Určitě bude plná vitamínů, citrusů, velmi barevná a voňavá. Všichni, kdo si marmeládu koupí, navíc přispějí dětem, které chtějí hrát tenis,“ uzavírají výrobkyně marmelád.