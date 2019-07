Neopakovatelný, přímočarý a milý Brazilec s evropskými kořeny Ricardo Hoineff má příběhů na rozdávání. Těžko vybrat pro rozhovor ten nejzajímavější. Prosadil se ve scénografii, v televizních studiích, ale opravdu šťastný se stal, až když úplnou náhodou navštívil sklárnu v Lindavě. A spatřil skláře při práci.

Jak se právě máte?

Nechci to zakřiknout, ale v poslední době se mi velice daří. Mám i obrovské štěstí na lidi kolem. A to v životě dělá hodně.

S televizními studii v Česku jste spojil dlouhou profesní cestu. Stal jste se respektovaným tvůrcem televizních znělek. Čím jste nejvíce zazářil?

Jednoznačně Novambou na Nově, ještě za Vladimíra Železného. Znělkám přikládal velký význam. Šlo o letní kampaň. Vytvářeli jsme třicetivteřinové spoty, to je teď naprosto nemyslitelné, i nejdelší znělky dnes trvají pět, sedm vteřin. Téma bylo „roztočené“ léto, jenže já jsem to zadání tehdy se svou češtinou nepochopil jako od slova natáčet, ale jako točit se, tančit…

Jak jste s tím uspěl?

Stvořil jsem taneček v brazilském rytmu, ředitel Železný byl nadšený, a tak vzniklo nakonec Roztančené léto. A ten taneček se neskutečně ujal. Všichni ho znali, stahovali si hudbu do mobilů, diváci nám posílali videa a z pouhé letní kampaně byla ještě podzimní i zimní. Vyvrcholilo to oslavou deseti let televize. Poskytoval jsem rozhovory, byl jsem fakt chvíli slavný, i hrdý, že Brazilec zasáhl do české kultury.

Osud vás zavál z druhého konce světa na Novoborsko. Po řadě let v Praze jste si zde postavil roubenku a sklářský ateliér s pecí. Jak jste si ke zdejšímu regionu vybudoval takový vztah?

Ano, je to naprosto neuvěřitelné. Já, narozený pár metrů od pláže Copacabana v Riu, jsem nejšťastnější tady na severu. Už z Prahy jsme jezdili do Českého Švýcarska, do Boru pak kvůli karnevalu. Líbilo se nám tu. Navíc jsem se zakoukal do skla. A kde jinde dělat sklo než tady. Sněhu zde bývá po kolena. A je tu krásný rozhled do kraje. Tohle pro Brazilce je science fiction, to byla láska na první pohled. Roubenka je úžasná, vše funguje. Dřevo jsme chtěli kvůli mým alergiím a mohu potvrdit, že na ně opravdu funguje.

S Novým Borem vás spojila náhoda nebo karneval?

Na počátku opravdu byl nápad úžasného organizátora novoborské kultury Radovana Novotného, který bohužel už není mezi námi, začít pořádat česko-brazilské dny. Doporučili mě z ambasády. Abych pomohl s přípravami karnevalu, maskami, inspiracemi. Tehdy mně poprvé ukázali skláře při práci. Stále karneval podporuji, ale teď už si ho chodím jen užívat. Mám radost, že se tak ujal. Je nádherné vidět babičku, dceru a vnučku ve stejných kostýmech, jak zpívají, tančí. A navíc ten kontrast zimy je výborný.

