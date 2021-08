Známí čeští influenceři a youtubeři jako Kovy, MenT nebo Anna Šulc jsou s počtem kolem jednoho milionu sledujících daleko za ním, přesto jsou vnímáni jako jedny z nejsledovanějších osobností na sociálních sítích u nás. Steve Watts totiž donedávna zůstával českým divákům neznámý a užíval si anonymity, kterou mu poskytoval severočeský Liberec. Všechno se ale změnilo, když se rozhodl, že vlastní koncept výuky angličtiny přivede na sociální sítě a začal pravidelně točit videa. V nich srozumitelným způsobem „učí“ děti nová slovíčka a seznamuje je s mluvenou angličtinou. Seriál o Stevovi a jeho ptačí kamarádce strace Maggie je v současnosti nejznámějším dětským seriálem na světě, který je plně produkovaný v České republice. Má několik jazykových mutací a učí se podle něj děti ze Španělska, Portugalska, Francie Německa nebo států Perského zálivu.

„Je opravdu zajímavé, že málokdo ví, že v Liberci vznikají videa momentálně nejúspěšnějšího tuzemského youtubera Steva Wattse, který stojí za vzdělávacím kanálem Steve and Maggie. V Liberci byl až do nedávna schován. V průběhu let se z něj však stala globální celebrita, která když vyjde na ulici v Londýně či Kuala Lumpur, poznávají ho desítky příznivců a chtějí se s ním vyfotit,“ řekl Deníku Marek Kadlec, CEO britské firmy Wattsenglish, kterou Watts založil a kde nyní funguje jako kreativní ředitel.

Do Liberce Steva Wattse přivedla náhoda. Oženil se tady a se svou českou manželkou. S ní a dvěma dětmi tu žijí spokojený život. „Od roku 2002 jsem pracoval jako učitel angličtiny v Japonsku. V Tokiu jsme učil bez znalosti místní řeči. Brzy jsme si uvědomil, jak překvapivě snadno děti začaly reagovat a komunikovat v angličtině. Stačilo pouze správně vytvořit kontext a zapojit řeč těla, zejména mimiku a gesta, protože neverbální komunikace je v dětském světě nejdůležitější. Díky řeči těla při výuce malých dětí nenastal problém, že by mi studenti nerozuměli. Naopak, s neuvěřitelnou lehkostí si osvojovali nové anglické pojmy a jazykové struktury. Stejně snadno, jako by se učili svůj vlastní mateřský jazyk,“ vysvětlil Watts. Na základě své zkušenosti pak formuloval koncept nové metodiky: učit cizí jazyk stejně přirozeným způsobem jako jazyk mateřský. Napodobováním, opakováním, prostřednictvím prožitku se zapojením více smyslů a emoční paměti.

Od roku 2005 pak svou vlastní metodiku s názvem Wow!English rozvíjel v Liberci. Děti se podle ní učí a užívají anglický jazyk zcela přirozeně a lehce. „Wow! materiály změnily podobu současné jazykové výuky dětí v předškolním a mladším školním věku. Vycházejí z nejnovějších psycholingvistických poznatků a osvědčily se po celém světě. Jenom v České republice se podle nich učí deset tisíc dětí,“ doplnil Kadlec.

Podle něj Steve děti zcela přirozeně motivuje a děti tak mají vlastního rodilého mluvčího jako kamaráda. „Děti se učí nejen z tištěného materiálu, ale především z video příběhů a video písniček. Díky reálné lidské tváři a použití jazyka v kontextu děti zapojují emoční paměť, celý příběh prožijí, a i lépe zapamatují,“ vysvětlil Steve Watts. Dodal, že jeho edukativní příběhy a písničky s malou animovanou strakou Maggie postupně začaly využívat rodiče nejen pro výuku angličtiny coby cizího jazyka. Důkazem může být fakt, že v současnosti tvoří až polovinu zhlédnutí anglické verze seriálu přístupy z anglicky mluvícího prostředí. „Steva a Maggie si oblíbily děti kolem dvou nebo tří let, které si prostřednictvím seriálu osvojují slovní zásobu vlastního mateřského jazyka. Seriál byl z angličtiny předabován do dalších šesti jazykových mutací,“ uvedl Kadlec z Wattsenglish, která sídlí v historické vile nedaleko libereckých kasáren. Právě tam vznikají v animačním studiu formou 2D animace oblíbená videa.

Brit Steve Watts, který už 15 let žije v Liberci, je aktuálně nejúspěšnějším youtuberem v České republice. Alespoň podle čísel, letos prolomil milník 12 milionů odběratelů na youtube a jeho videa mají za rok přes přes 2,2 miliardy zhlédnutí.Zdroj: Wattsenglish Ltd.

Podle mezinárodní statistiky Social Blade je kanál Steve and Maggie momentálně na 38. příčce mezi stovkou nejúspěšnějších vzdělávacích kanálů na světě. YouTube však není jedinou platformou, kde jsou videa se Stevem a Maggie velmi úspěšná. V nabídce jsou videa se Stevem a Maggie přes Amazon Prime, Tubi TV nebo na veřejnoprávní španělské TV3. „V lednu letošního roki dosáhla videa na všech platformách 20 milionů hodin zhlédnutí. Z výukových videí se stal formát, který je úspěšný i pro nevzdělávací sféru. Nedávno na YouTube vznikl čistě hudební kanál s názvem „Sing with Steve and Maggie“, jeho obliba roste například na platformě Spotify,“ upřesnil Kadlec.

Právě kvůli vzrůstajícímu zájmu a expanzi se natáčení přesune také do venkovních prostor a nové díly populárního seriálu o Stevovi a Maggie se budou natáčet v parku Mirakulum ve středočeských Milovicích.

Populární jsou výukové materiály a videa i mezi učiteli angličtiny. „Děti se rády dívají na interaktivní videa se Stevem, zpívají a tancují společně s ním, hrají s ním hry, plní jeho úkoly a pokyny. Stevovo razítko si dávají všude. Líbí se jim zkrátka všechno, co pro ně Steve vymyslí. Je vidět, že všechna videa jsou šitá na míru dětem a že je vytváří člověk, který děti miluje a skutečně jim rozumí,“ napsala učitelka ZŠ a MŠ Tlustice Daniela Cáceres. Dodala, že vzhledem k tomu, že učí nejen na mateřské škole, ale také na 1. stupni základní školy, může porovnávat děti, které se ve školce již s angličtinou setkaly a které ne. „Ten rozdíl je obrovský, bylo by to na celou knihu. Čím je dítě mladší, tím lépe imituje slyšenou podobu a intonaci cizího jazyka, takže už rozdíl ve výslovnosti je obrovský. Děti mají z angličtiny radost, zcela chybí strach z nového a neznámého, který se objevuje u starších dětí, když s angličtinou teprve začínají,“ dodala Cáceres.

S unikátní výukovou metodou se mohly děti setkat i na obrazovkách České televize, kde ji využívala lektorka angličtiny Dana Petrů v rámci programu UčíTelka. „Každé natáčení jsem absolvovala s jinou skupinkou dětí, což bylo velice těžké. To je jako kdybyste neustále suplovala, žáky neznáte a oni neznají vás a vaše metody. Právě tady mi ohromně pomohl maňásek straky Maggie, kterou jsem nosila do každé hodiny a samozřejmě i Steve ve videích. Díky Maggie se mi s dětmi dařilo navázat přátelský vztah, přirozeně se proto uvolnily, na další části hodiny se viditelně těšily a na celou hodinu reagovaly velmi pozitivně,“ popsala svou zkušenost Petrů.