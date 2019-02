Severní Čechy - Deník se dostal do Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové, kde je v současné době drženo více než 500 lidí.

Zařízení pro zajištění cizinců funguje podle Asociace jako vězení a je zcela nevhodné pro lidi, kteří žádají o mezinárodní ochranu | Foto: Marie Eliášová

Zařízení pro zajištění cizinců, někdy nazývané detenční nebo záchytné, které se nachází v Bělé pod Bezdězem, je tajemné jako lesy, které ho obklopují. Informace chybí. Vedení státního zařízení s médii nekomunikuje a přístup do areálu je přísně hlídán. Vláda hrozí, brání se příjmu uprchlíků, ale o tom, co se s nimi děje po zadržení českou policií, mlčí. Do zařízení v Bělé-Jezové byly dříve umisťovány osoby, které se pobytem na území České republiky dostaly do rozporu s legislativou a stát se je rozhodl vyhostit. Dnes ale slouží zařízení převážně lidem, kteří v ČR žádají o mezinárodní ochranu neboli azyl a měli by být umisťováni v přijímacím středisku Zastávka u Brna, případně v pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí.

Největší zařízení pro cizince v ČR

Do uprchlického tábora, jak zařízení přezdívají místní, by navíc měly být přijímány pouze osoby ve věku nad 15 let. Jenže takovýto režim lze uplatňovat v případě, že je v zařízení několik desítek lidí, jak tomu bylo v minulosti. V současné době, od vypuknutí uprchlické krize, zařízení využívá pře 500 lidí, kapacitně ale podle oficiálních orgánů vystačí areál i pro sedm set. To dělá z areálu největší zařízení pro imigranty v Čechách. Do Bělé navíc míří většina materiální pomoci z Čech, i proto roste zájem o informace. Lidé, kteří darovali oblečení, spací potřeby, hygienické pomůcky nebo jídlo, chtějí vědět, jak a komu pomohlo.

„Nechápu tu utajenost. Všechno je to placené z našich daní, máme přece právo klást otázky," řekl Pavel Eliáš, který za spolek Jsme kamarádi, zorganizoval v Liberci sbírku a odvezl plnou dodávku věcí do Bělé. „Rád bych věděl, jaký je program zařízení. Proč se ti lidé nemohou volně pohybovat a jestli jim ty věci vůbec někdo rozdá," dodal Eliáš po návštěvě detenčního zařízení.

Podle vedoucí střediska Viliama Andrássyho je těžištěm práce Správy uprchlických zařízení, která spadá přímo pod Ministerstvo vnitra, poskytnutí ubytování a stravy. „Jídlo dostávají dospělí třikrát denně, děti pětkrát denně. O další služby se stará zdravotnický personál i sociální pracovníci. Klienti mají s výjimkou nočního klidu relativně volný pohyb, mohou využívat sportoviště, kulturní místnost s televizí, knihovnou a společenskými hrami nebo se mohou setkat s duchovním katolické, pravoslavné a muslimské víry," vysvětlil Andrássy.

Jenže realita v „táboře" je trochu jiná. Podobně jako fotografie objektu umístěná na oficiálních webových stránkách, na které jsou ubytovací budovy zalité sluncem, před nimi stojí vzrostlé stromy a kolem vede cesta směřující do zadní části areálu.

Ve skutečnosti jsou cizinci drženi v kleci. Budovy, ve kterých jsou ubytovány ženy s dětmi nebo i celé rodiny jsou obehnané několik metrů vysokým plotem s žiletkovým drátem. Areál se ve tři hodiny odpoledne vylidní, většině zaměstnanců končí pracovní doba a odejdou domů. Zůstávají kuchařky a policisté, kteří zajišťují vnější ochranu dvakrát oploceného areálu.

Takhle se nechovají lidé, kteří utíkají před válkou

„Kdybych si mohla vybrat, rozhodně bych nepomáhala tady. Takhle se nechovají lidé, kteří utíkají z války. Všichni samozřejmě odejdou do Německa, kde si chtějí otevřít kavárnu," vysvětluje policistka, která do Bělé přijela až z Plzně, aby si tu splnila službu. Službu, kterou stráví v sedě na židličce několik metrů od plotu, který odděluje ji a cizince držené v Bělé.

Konflikty nejsou podle ní běžné, několikrát ale museli policisté zasahovat uvnitř zařízení, kde se nepohodli cizinci různých národností mezi sebou. Přitom právě v Bělé vypukla během letních měsíců, kdy bylo v zařízení až 700 lidí, vzpoura.

Lidé si stěžovali na podmínky v Bělé, přístup českých úředníků i pracovníků zařízení, kteří jim zabavili peníze a mobilní telefony, které jsou jejich jediným spojením s domovem a leckdy s rodinou, kterou museli opustit. Situace vyeskalovala, když se několik z držených cizinců pokusilo překonat plot a z tábora utéct. Když se jim to nepodařilo, začali údajně demolovat zařízení ubytoven a musela zasahovat policie.

„Nervozita uprchlíků přecházející do agresivity v Bělé pod Bezdězem je pochopitelná," řekla po výtržnostech serveru Lidovky.cz Hana Demeterová z organizace Pomoz jednomu člověku, která se problematikou léta zabývala. V zařízení podle ní panují otřesné podmínky, lidem se tam podle jejího názoru nedostává ani základní lékařské péče.

Jaký bude jejich další osud?

Na nedostatečnou pomoc cizincům v detenčním zařízení upozorňuje také Asociace pro právní otázky migrace. „Jedná se o zařízení vězeňského typu: osoby tam umístěné jsou týdny a měsíce zbavené svobody, zamykané přes noc na ubikacích, standardně jsou jim odebírány telefony a veškerá hotovost a mají omezený počet návštěv a dopisů na týden… Cizincům zajištěným v Bělé-Jezové se dostává právní pomoci jen ve velmi omezeném rozsahu, proto v mnohých případech ani nevědí, v jaké právní situaci se nacházejí, jaký bude jejich další osud, kam budou přemístěni a kdy a zda případně mají možnost se proti postupu českých orgánů bránit," popsala asociace hlavní problémy fungování Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé.

Starosta Bělé dostává informace pouze o tom, kdy a kolik lidí zařízení opustí. „Většinou pak přijede nějaká neziskovka, odveze ty lidi na nádraží a koupí jim lístek do Německa," říká jeden zřízenec z Bělé a dodává, že to je ten lepší případ. V tom horším se totiž cizinci ocitnou před bránou areálu uprostřed lesa a zcela bez prostředků.

„Tím se dostávají do velmi zranitelné situace a celé kolo neoprávněného pobytu na území EU začíná znovu bez toho, aby tito lidé měli jakoukoliv naději, že by jejich žádost o azyl byla řádným způsobem projednána," komentují situaci právníci z Asociace pro právní otázky imigrace.