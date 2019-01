Liberec - Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje chystá výstavbu nového operačního střediska. Na projekt skoro za 47 milionů korun získala dotaci z evropských fondů.

Dispečink liberecké záchranky | Foto: Deník/Vít Černý

Dotace ale nepokryje všechny náklady, na projektu je spoluúčast zhruba 15 milionů korun a zatím není jasné, kdo ji zaplatí. Záchranka na to peníze nemá, a tak musí počkat, jak se k projektu postaví nově zvolená krajská reprezentace. ČTK o tom informoval ředitel záchranné služby Stanislav Mackovík.

Záchranná služba sídlí v Liberci ve dvou vilách blízko liberecké nemocnice a další stanoviště má na letišti. Vily prošly v minulých letech rekonstrukcí, operační středisko ale už nevyhovuje současným potřebám je malé a není kompatibilní s ostatními operačními systémy. V případě kolapsu tak nemohou službu převzít dispečeři v Ústí nad Labem nebo Praze. Jako velká slabina se to ukázalo loni v červenci, kdy zasáhl středisko kulový blesk, poničil počítače a vyřadil informační systém. „Sanitky musely dispečerky navádět mobilem jako před 15 lety," uvedl Mackovík.

Nové středisko chtěla záchranka vybudovat spolu s garážemi u vrtulníkové základny na libereckém letišti, to by ale vyžadovalo změnu územního plánu, což potrvá více než rok. Tak dlouho nelze čekat, vedení proto zvolilo jinou variantu nové operační středisko vybuduje z bývalé restaurace Neli v areálu liberecké nemocnice. Kraj už vypsal veřejnou soutěž na dodavatele přestavby. Náklady se odhadují na 22,5 milionu korun, lhůta pro podání nabídek končí 19. listopadu. „Pokud nebude jasné, jak bude projekt financován, žádnou smlouvu s dodavatelem nepodepíšu," řekl Mackovík.

Dotace z integrovaného operačního programu je určena především na vybavení nového operačního střediska, jen necelé čtyři miliony půjdou do stavebních úprav, zbytek by měl zaplatit kraj. Pokud spolufinancování nezajistí, o dotaci přijde. „Jde hlavně o to, abychom byli kompatibilní, abychom byli schopni komunikovat s kteroukoli jinou záchrankou. Když nám vyhoří dispečink, aby mohli jeho úlohu převzít dispečeři v Ústí nebo Praze, s technologií, kterou máme dnes, to nejde," vysvětlil Mackovík.

Nový dispečink musí podle Mackovíka záchranka vybudovat do tří let. Operační centra budují i krajští hasiči a policie. V budoucnu by měla umožnit lepší komunikaci i sdílení informací mezi složkami integrovaného záchranného systému.