Zákaz vjezdu! Výlety na frekventovaná místa v Libereckém kraji znemožní značky

První dubnový víkend za normálních okolností přímo vybízí k turistice a výletům do přírody, na hrady či zámky. Za současné situace. kdy celou Českou republiku trápí epidemie koronaviru, by ale lidé měli výlety omezit. Pokud už někam vyrazí, tak by se měli vyvarovat kontaktu s ostatními. Opakovaně k tomu vyzval hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Ilustrační foto - uzavírka | Foto: Deník / Archiv