„Na letošní hlavní návštěvnickou sezonu chystáme s mými kolegy znovuobnovení kulturních akcí, na které byli návštěvníci zvyklí z dob předcovidových. Mezi naprosté novinky, které chystáme uskutečnit, patří kupříkladu odborné tematické prohlídky zámků, samotná úprava zámeckého komplexu či pokud mohu nastínit, kompletní reinstalace jedné z prohlídkových tras. To však není zdaleka vše. Hlavním mým cílem je finální dokončení obnovy a zpřístupnění Konojedského zámku, který jako jediný z celého zámeckého komplexu stále zůstává pro veřejnost uzavřen. Plánů máme hodně a návštěvníci se tak mají v rámci dalších let rozhodně na co těšit,“ uvedla nová kastelánka.

Zdeněk Henig na zámku v Benešově nad Ploučnicí působil od roku 1988. V pondělí 27. června proběhlo s dlouholetým kastelánem rozloučení za účasti zástupců města. "My, jakožto všichni zaměstnanci zámku, mu přejeme ještě jednou mnoho dalších životních úspěchů a především klid a pohodu důchodových dnů. Taktéž mu patří velké poděkování za to, co na zámku za ta dlouhá léta vykonal," napsali na facebookové stránce zámku po akci zaměstnanci.