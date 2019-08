„Odevzdáno bylo už přes pět tisíc hlasů a zdá se, že letos zájem veřejnosti překoná minulé roky. A je opravdu z čeho vybírat. Fotografové letos zaostřili v Jizerských horách jednak na známá místa, ale podívali se na ně i netradičními pohledy a zároveň se v soutěži objevují místa zcela nová,“ popsal Ondřej Petrovský, ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, která je partnerem fotosoutěže.

VÍTĚZ ZÍSKÁ CENU

Autor vítězného snímku obdrží hodnotnou cenu od společnosti Canon a jeho fotografie doplní výběr odborné poroty na výstavu, která bude mít vernisáž 24. září v libereckém Centru Babylon.

Loni se z vítězství radoval Jakub Jirkův, jehož snímek Bivak na Smrku přihlásila do soutěže manželka. „Upřímně jsem nečekal ani to, že se mi podaří postoupit do finále. Fotku jsem pořídil, když jsem byl s partou kamarádů v zimě nocovat na Smrku,“ svěřil se příležitostný fotograf, pro nějž byla účast v loňském ročníku premiérou.

Hodnocení přihlášených snímků provádí odborná porota a jednu fotografii vybírá i široká veřejnost prostřednictvím internetového hlasování na stránkách Deníku. „Do uzávěrky letošního ročníku fotosoutěže dorazilo 181 snímků od 52 autorů, porota vybrala nejlepší fotografie na putovní výstavu a z nich pak 13 oceněných, ze kterých jsme sestavili benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2020. Fotografická soutěž si už našla své místo jak mezi fotografy, tak i širokou veřejností a věříme v její další úspěšný rozvoj,“ doplnil Petrovský.

Úspěchy ve fotografické soutěži slavila i Hana Palečková. Její fotografie se objevily dvakrát po sobě na titulní straně benefičního kalendáře. „Jednalo se o snímky Svítání na Jizerce a Polární záře nad Kořenovem, na který jsem obzvlášť pyšná. Nestává se každý den, aby se člověk stal svědkem polární záře v Jizerských horách, natož aby se mu podařilo zachytit ji ještě na místě, které Jizerské hory svým způsobem charakterizuje. A to vše bez použití nějakých montáží či zásadních fotografických úprav. Na tato umístění jsem opravdu hrdá a byly to asi největší vrcholy, kterých lze vůbec v soutěži dosáhnout,“ pochlubila se fotografka.

Mezi pravidelné účastníky tradiční soutěže patří i Václav Lahovský. „Poprvé jsem se přihlásil hned do prvního ročníku. Poslal jsem čtyři fotografie, do kalendáře pro měsíc duben vybrala porota snímek s názvem Šolcův rybník,“ popsal první zkušenost. Během let dosáhl dalších úspěchů, jeho snímky se staly součástí kalendářů pro rok 2013 a 2018. „Nejraději navštěvuji v Jizerkách právě Šolcův rybník, baví mě sledovat a zachycovat jeho neustálé proměny, kdy se z hladiny objevují kameny a při větším množství vody zase mizí. Krásný pohled nabízí i podzimní zbarvení břehů,“ doplnil profesionální fotograf zaměřující se na krajinu.

Fotosoutěž představuje ideální způsob, jak povzbudit zájem o přírodu a její ochranu. Fotografové často dokážou zachytit kouzelné okamžiky v krásném prostředí Jizerských hor a díky nadaci se mohou o své snímky podělit. „Největší smysl vidím ve zviditelnění Jizerských hor a zlepšení přístupu ke krajině, neboť se stále najdou lidé, kteří z přírody dělají smetiště,“ prohlásil Lahovský.

OCHRANA PŘÍRODY

Výtěžek z prodeje kalendářů pomohl například s výsadbami původních dřevin do Jizerských hor, opravou návštěvnické infrastruktury, vybudováním rybího přechod na Smědé nebo záchranou rašeliniště na Nové louce. „V letošním roce využijeme vybrané peníze na projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny, jehož cílem je výsadba 14 100 sazenic geneticky původních dřevin do samého srdce Jizerských hor. A také budování přehrážek v místních rašeliništích, což povede ke zpomalení povrchového odtoku vody,“ upřesnil Ondřej Petrovský.