„Za 350 Kč získáte nejen krásný a reprezentativní kalendář ve formátu A2, ale zároveň přispějete na projekty pomáhající Jizerským horám. Ať už to jsou projekty napomáhající zadržování vody v cenných rašeliništích v samém srdci tohoto pohoří, obnova návštěvnické infrastruktury, výsadba tisíců původních a druhově rozmanitých sazenic stromků či rybím přechodem na toku Smědé,“ řekl ředitel pořádající nadace Ondřej Petrovský. Na druhém místě s 695 hlasy se umístil Petr Bureš se snímek Svítání na Jizeře.

V dvoutýdenním kole získal 1019 hlasů. Může se těšit na cenu od společnosti Canon a zařazení snímku do výstavní kolekce, kterou již před časem vybrala odborná porota. Ta hodnotila více než 150 snímků, které dorazily do letošního ročníku fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky a vybrala 35 nejzdařilejších. Z nejlepších fotografií vydala Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody benefiční kalendář, který se představí na vernisáži výstavy 5. října v libereckém Centru Babylon.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.