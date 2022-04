Každý, kdo chce řídit sanitu a vjíždět k zásahům, musí být držitelem řidičské skupiny C, tedy na malý náklaďák a zároveň musí mít za sebou úspěšně složený kurz řidiče záchranné služby. „Kurz trvá přibližně rok a stojí 40 - 50 tisíc korun, které si musí uchazeč zaplatit sám. Bohužel nám to určuje legislativa. Dříve to bylo snadnější, my vybrali řidiče, přijali ho na dobu určitou a on měl za úkol si v té době složit kurz a udělat praxi v nemocničním zařízení, přizpůsobili jsme mu služby a pomohli mu s tím, to zvládnout. Ale legislativně nám tuto cestu zakázali, a tak je to nyní složitější,“ říká Georgiev.

Aby přišel řidič tak říkajíc z ulice a rovnou sedl do sanity a jezdil s týmem, není reálné. A tak většina řidičů záchranářů jsou bývalí hasiči a policisté. Výborní členové týmu jsou i řidiči z přepravních sanit, kteří mají tu výhodu, že znají místopis, nemocnice v okolí i Praze a navíc mají zkušenost s řízením sanitek. V 99 procentech případů jsou to muži, v Libereckém kraji je řidičkou záchranného vozu pouze jediná žena.

Práce záchranáře není žádná legrace, naopak. Je to náročné na řidičské schopnosti, zdravotnické znalosti, ale i psychiku a často i na fyzičku. Tradiční je už problém se špatně parkujícími auty, která mnohdy brání záchranářům dostat se co nejblíž k domovu člověka, který si zavolal pomoc. „Typická jsou liberecká sídliště, která byla stavěna v době, kdy ne každá rodina měla auto a dnes je to naopak, mají i dvě. Nejen, že se nemůžeme dostat k domu, ale mnohdy ani ke vchodu. Tak kolikrát obcházíme v hlubokém sněhu celý panelák a pak přijdeme k lidem o bytu, máme úplně promočené boty a lidé na nás koukají, tak to je takové nepříjemné. Další věc je pak přenášet pacienta na lehátku. Pokud není čas na to vymyslet jiný příjezd pro sanitu, nezbývá, než ho na sedačce přes ten hluboký sníh přenést v rukách,“ popisuje řidič – záchranář Lukáš Janda.

Nějak speciálně na takové zásahy necvičí, ani neposiluje, většinou to s parťáky zvládnou. Když už je to nad jejich síly a musí si poradit s nadměrným pacientem, přijíždí jim na pomoc strážníci nebo volají hasiče. „Měli jsme jednou jednu paní, ale ta byla ohromná. A bála se jezdit výtahem, ale s námi musela,“ vzpomíná Janda.

Podle něj je podstatné mít nejen řidičskou zkušenost, ale také odhad, který využije právě při vtěsnávání sanity mezi zaparkovaná auta, pak je rozhodně důležitá rychlá reakce, třeba na křižovatkách, kde je třeba počítat s tím, že ne vždy řidiči zareagují na sirénu. Diametrální rozdíly v jízdě jsou samozřejmě ve chvíli, kdy jede záchranář pro člověka s bolestí břicha a úplně jinak musí spěchat, pokud volají o pomoc kvůli dusícímu se dítěti. Výjezdy tak rozlišují podle stupnice závažnosti od jedné do čtyř. A vždycky si musí dát pozor, nejen proto, aby neohrozil posádku i řidiče v okolí, ale také proto, že má odpovědnost za sanitní vůz a kdyby ho svou neopatrnou jízdou poškodil, stálo by ho to nemalé peníze.

Konkrétně Lukáš Janda dělá už dvaadvacet let záchranáře řidiče. Nejdřív byl automechanikem a pak jezdil na dopravě a odtahovce, ale jeho maminka byla zdravotní sestřička a tak to už byl jen krůček k tomu, aby zkusil být řidiče sanity. Dřív to ale nešlo tak rychle. Tehdy nejdřív začínali řidiči na dopravě, vozili jídlo po nemocnicích, pak teprve usedli do převozových sanit a následně až po získání praxe do výjezdové sanity.

Schopnosti řidičů záchranné služby z Libereckého kraje prověřila v úterý 12. dubna soutěž, z níž dva nejúspěšnější postoupili na Mistrovství České republiky do Zlína. Čekala je náročná trať s několika úkoly, například slalom, museli prokázat schopnost přesného couvání, parkování nebo přesné zajíždění na stanovené místo. „Řidič záchranné služby není jen řidič, který točí volantem, ale je to záchranář, který musí umět zdravotnické věci. Všechno musí nastudovat a naučit se a teprve pak ho školitel doporučí dál a teprve pak se může stát řidičem na záchranné službě,“ doplnil Aleš Smetana, další ze záchranářů a zároveň jeden z rozhodčích soutěže.