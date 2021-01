Například kadeřnice Ilona Pekařová z Nového Boru. „Žádný náhradní zdroj příjmů si nemůžu dovolit, při jakékoli brigádě bych neměla nárok na kompenzační bonus. Nezbývá než doufat a čekat na brzké otevření kadeřnictví,“ nastínila situaci Pekařová, která má od města pronajaté zázemí od roku 1991.

Z kompenzačního bonusu ve výši 15 500 korun na měsíc musí platit pojistné, energie, poplatky za domácnost a další výdaje na živobytí. „Jsem v mínusu a musím přiznat, že to má velký dopad i na psychickou stránku,“ povzdychla si. S radostí tak uvítala iniciativu města Nový Bor, které se opět rozhodlo ulevit podnikatelům na nájemném. Této možnosti využila už loni na jaře a plánuje podat žádost i nyní. „Vnímám rozdíly mezi první vlnou a tou současnou. Na jaře nám vláda odpustila na šest měsíců pojištění, na podzim jsme ho už platili v plné výši,“ podotkla Ilona Pekařová.

Novoborští radní schválili opatření na podporu živnostníků a podnikatelů, kteří působí v nebytových objektech města. Ti mohou opět požádat o úlevu na nájemném, uplatnitelná je od 1. ledna. „Uvědomujeme si jejich zatížení v důsledku nucených uzávěr provozoven, které s mírnými přestávkami trvá téměř rok. Proto, i když úlevou na nájemném přijdeme o část dalšího příjmu, je pro nás prioritní zachovat stávající síť obchodů a dalších služeb,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Pokud mají podnikatelé kompletně uzavřené prodejny, město jim poskytne úlevu ve výši 50 % nájemného. Ti, kteří se věnují provozu omezeně, mají například výdejní okénko, mohou požádat o úlevu na nájemném ve výši 20 %. Na zaslání žádosti na odbor správy majetku mají zájemci čas do 28. února. „Na jejím základě s nimi podepíšeme dohodu o snížení nájmu,“ podotkla vedoucí odboru správy majetku Jitka Capouchová s tím, že úleva se nevztahuje na platby za energie, vodné a stočné.

Nabídku využije i knihkupectví Kosmas v Novém Boru, kde funguje výdejní okénko. „Jakákoli úspora nám pomáhá. Nejrychleji s pomocí podnikatelům reagovala právě města a jejich přístupu si vážíme,“ podotkla Erika Frýbortová z maloobchodní sítě knihkupectví.

Nový Bor poskytl úlevu na nájemném podnikatelům už loni na jaře. „Tehdy se o tuto pomoc přihlásily téměř tři desítky zájemců. Měsíční příjem města za pronájem nebytových prostor činí 227 tisíc korun, celková výše odpuštěného nájemného za jarní období byla 248 671 korun,“ dodala mluvčí města Radmila Pokorná.

Pomoci živnostníkům chce i Česká Lípa, její starostka Jitka Volfová se nedávno sešla s předsedou představenstva Okresní hospodářské komory Česká Lípa Petrem Skokanem. „Podnikatelé to v této době nemají lehké, a proto je třeba jim pomoci. Život ve městě tvoří také oni, jejich podniky, krámky, řemesla a služby. Je třeba tyto subjekty podpořit, ale při přemýšlení o podpoře je nutné dozvědět se přímo od nich, co by nejvíce potřebovali, aby pomoc byla účelná,“ zdůraznila Volfová. Na pravidelné čtvrtletní schůzky by tak měli být zváni podnikatelé, kterých se bude projednávané téma přímo týkat.

Na aktuální schůzce řešili i elektronizaci městského úřadu. „Celý svět se přesunul do on-line prostředí. Možnost vyřídit si většinu věcí on-line vnímám jako skvělý nástroj pro občany, který značně usnadní a urychlí vyřizování jejich žádostí,“ doplnila starostka.