Zatímco některá vylepšení jsou v plném proudu, jiná se teprve plánují. Proměnou projde i Středisko environmentální výchovy Divizna, které získá novou střechu, anebo útulek Archa, kde by mělo dojít k rekonstrukci venkovních výběhů pro psy v nouzi.

V horní části areálu vzniká přestavbou léta nevyužívané dřevěné budovy nový pavilon a chovatelské zázemí pro novozélandské papoušky nestor kea. Součástí pavilonu, jehož stavba vyšla přibližně na sedm milionů korun, budou dvě venkovní voliéry a jedna vnitřní expozice.

„Jsme jedna z mála organizací na světě, které se daří nestory kea pravidelně úspěšně odchovávat. I z tohoto důvodu jsme se rozhodli postavit jim zcela nový samostatný pavilon, díky kterému získají tito mimořádně chytří a ohrožení papoušci lepší a důstojnější chovatelské podmínky,“ sdělil zoolog a kurátor ptactva Jan Hanel. V novém pavilonu najdou domov dva páry nestorů kea, které momentálně obývají venkovní expozice pavilonu tropů původně určené pro zoborožce.

Stavební ruch panuje v uzavřeném pavilonu opic, jehož vnitřní část prochází rekonstrukcí. Menší druhy opic, které pavilon obývají, se dočkají větších prostor a návštěvníci se mohou těšit na nový design interiéru připomínající tropický deštný les i zbrusu novou podlahu a skla, jež zpříjemní výhled na chované primáty. Pokud vše půjde podle plánu, liberecká zahrada by ráda zrekonstruovaný pavilon představila nejpozději do konce března.

Dvojnásobný výběh pro žirafy

V zoo myslí i na další druhy zvířat. Příkladem jsou žirafy, jejichž venkovní výběh by se měl téměř zdvojnásobit. „S rekonstrukcí, která přinese nejen lepší tepelně izolační vlastnosti budovy, ale také důstojnější prostředí pro zvířata i návštěvníky, bychom rádi začali ještě v průběhu tohoto roku. Zda se nám to podaří, ale záleží na mnoha faktorech, lidských i zoologických. Po dobu rekonstrukce totiž bude potřeba naše stádo žiraf dočasně přesunout do jiné zoologické zahrady,“ řekl ředitel zoo David Nejedlo.

Mezi další rozpracované projekty patří i kompletní rekonstrukce pavilonu levhartů, protierozní opatření ve výběhu oslů somálských nebo rekonstrukce Labutího jezera se stavbou zimoviště pro lemury a pelikány. Během tohoto roku bude také vyhlášen soutěžní dialog na tvorbu architektonicko-urbanisticko-krajinářské studie na využití nového, zhruba dvanáctihektarového území, o které se zoo postupně v následujících letech rozšíří. Má pracovní název Údolí ohrožené divočiny.

„Zoo letos otevře nové bistro, které rozšíří nabídku občerstvení v areálu zahrady a bude více vyhovovat aktuálním trendům ve stravování. Součástí bistra bude i venkovní posezení v příjemném prostředí plném zeleně a okrasných květinových záhonů,“ přiblížila jednu z novinek mluvčí zoo Barbara Tesařová.

Stavební práce se ale nesoustředí pouze na samotný areál zoologické zahrady. Začátkem tohoto roku se podařilo dokončit rekonstrukci střechy i celého horního patra a půdy prostor Střediska environmentální výchovy Divizna, které tak brzy bude moci znovu otevřít své dveře libereckým školám, dětem a jejich učitelům.

Během roku plánuje zoo také opravit všechny venkovní výběhy pro chované psy v nouzi v útulku Archa. Novinek se dočká i dětský koutek, kde po skončení návštěvnické sezony začne stavba nového bistra s rozšířenou nabídkou jídel i pro ty nejmenší strávníky. Připravuje se též projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci historické budovy Lidových sadů, která by, pokud se podaří získat dotaci, měla odstartovat začátkem následujícího roku.

„Při převzetí zoologické a botanické zahrady jsme slíbili, že začneme ihned opravovat to, co opravu potřebuje, a tam, kde musíme projektovat, zahájíme výběrová řízení na projektování. Tento slib držíme. Už v loňském roce si mohli lidé všimnout významného vylepšení dětského koutku a řady dílčích oprav v zahradě,“ podotkla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Potírání pytláctví

Zoo se nadále bude věnovat projektům, které přispívají k terénní ochraně přírody. Ve spolupráci se svými terénními zoology a neziskovými organizacemi se bude podílet na potírání pytláctví a ilegálního obchodu s ohroženými druhy zvířat v oblasti jihovýchodní Asie.

Na indonéském ostrově Bangkaru se zapojí do ochrany a výzkumu unikátního ostrovního ekosystému, který je domovem i jedné z posledních populací loskutáka niaského a významným kladištěm mořských želv.

V rovníkové Africe bude podporovat aktivity usilující o záchranu divokých populací slonů a na filipínském ostrově Negros pomůže zajistit veterinární péči v tamní záchranné stanici pro ohrožené druhy zvířat filipínské fauny.

„I letos jsme si připravili pro veřejnost celou řadu zábavných, společenských i vzdělávacích akcí. Zájemci se opět mohou těšit například na pravidelná setkání se zoology v pořadu ZooObjektiv, na oblíbený Zooples, na tradiční akci Den Země nebo Den zvířat,“ vyjmenoval plánované akce Nejedlo.

Novinkou bude pravidelný informační newsletter, jehož tradici plánuje zoo letos opět obnovit. Celý rok se v liberecké zahradě také ponese v duchu příprav na oslavy 120. výročí, které vypuknou koncem letošního roku vydáním knihy mapující celou historii nejstarší zoo v Čechách.