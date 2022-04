„Podle memoranda, které Liberecký kraj a město Liberec podepsaly, se bude město ročně podílet na financování rozvoje obou zahrad (zoologické a botanické) částkou 25 milionů korun, a to po dobu deseti let. Stejnou částku má vložit i kraj. Současně vznikly pracovní skupiny složené z odborníků z různých oborů, které budou diskutovat nejenom rozvoj obou zahrad, ale i jejich další směřování. Rád bych, aby se zoologická zahrada dostala do fáze, kdy bude dobře kombinovat veřejné zdroje s vlastními,“ uvedl René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje, jenž je od ledna 2022 zřizovatelem Zoologické zahrady a Botanické zahrady v Liberci.

Výraznější proměnou projde zejména Zoo. Velkým přínosem pro zoologickou zahradu je zisk pozemků o rozloze 12–13 hektarů okolo bývalého amfiteátru v Lidových sadech, které kraj pro možnost rozšíření zoologické zahrady získal od města. „Chtěli bychom ve spolupráci se zřizovatelem a městem vypsat výběrové řízení na dodavatele architektonické studie pro rozvoj nového území. Ale zároveň k tomu bude potřebná i aktualizace generelu stávající zoologické zahrady, aby pokryl celých 26 hektarů, což bude nová rozloha zoo. Chceme zahradu rozšířit, aby bylo více prostoru pro zvířata, lepší podmínky pro zaměstnance a lepší zážitky návštěvníků,“ řekl David Nejedlo, ředitel Zoologické zahrady Liberec.

Nezahodit staré pro nové

Zároveň se ale nechtějí zaměřovat pouze na nové a zapomenout na staré. Naopak, i ve starší části zoo jsou v plánu změny. „Změna přišla pět minut po dvanácté a nyní to bude trochu znát. Dva roky se budeme připravovat a bude to vypadat, že se nic neděje. Musíme především připravit generel a projektové dokumentace jednotlivých expozic. V dnešní nejisté době nedostatku materiálů a astronomických cen stavebních prací, může být roční odklad realizace investic jen ku prospěchu,“ popsal ředitel a pokračoval: „Jsme nejstarší zoologická zahrada, mnoho expozic je ještě na půdorysu těch původních, a i když jsme třeba v posledních letech spojovali expozice dohromady, stejně je to mnohde na hraně potřeb chovaných zvířat. Dostali jsme se do fáze, že musíme se zahradou něco udělat. V nadcházejících letech se nejprve zaměříme na budování levnějších expozic, ale do 5–10 let bude mít Liberec svěží a moderní zahradu, jejíž provoz nebude tak finančně náročný.“

„Když budeme moci dávat zvířata do nových expozic, budeme moci stávající pavilony přestavět a modernizovat pro potřeby menšího počtu druhů. Pokud bychom nešli touto cestou a museli zůstat v hranicích stávajícího areálu zoo, museli bychom vše zbourat a postavit znova, pro menší druhy zvířat a na malém prostoru,“ objasnil Nejedlo s tím, že touto cestou se liberecká zoologická zahrada vydávat nechce.

Na novém území by měla vzniknou část zahrady nazvaná Údolí ohrožené divočiny. Velkou část pozemku tvoří údolí pod amfiteátrem a amfiteátr v Lidových sadech. „V plánu je vytvoření velkých přírodních expozic pro chladnomilnější druhy zvířat. To znamená, že tam nechceme budovat žádné nákladné pavilony, ale prostorné přírodní expozice pro zvířata typu tygr usurijský, medvěd, vlci, či primáti z chladnějších oblastí,“ přibližuje ředitel zahrady. Zároveň by neměla chybět kvalitní návštěvnická infrastruktura v duchu hesla liberecké zoo, které zní: „Dobrodružství z poznání“. Návštěvníci by se seznamovali s původními biotopy zvířat, dozvídali se o jejich situaci ve volné přírodě, a to vše prostřednictvím moderních prvků a technologií.

První proměny uvidí lidé v zoo už v tomto roce. Zrekonstruovaný je interiér pavilonu šelem, kde je expozice malí afričtí lovci a velcí lovci a pavilon se mírně proměnil i vizuálně. „Připravujeme podobným způsobem předělat i pavilon opic. Zásahy nebudou jen v návštěvnické části, ale i ve vnitřních expozicích. Nový bude rovněž interiér pavilonu opic a žiraf, ve kterém vzniknou menší akvarijní a teraristické expozice. Zvlášť pavilon žiraf začneme předělávat již brzy. Otvírat se budou dokončené pavilony postupně, asi na podzim,“ popsal Nejedlo. Předělány jsou i expozice v pavilonu tropů a návštěvnická část se dokončuje.

Větší proměny se momentálně projektují a práce na nich začnou v průběhu příštího roku. Rekonstrukci čeká labutí jezírko, které trápí protékající hráz a zabahnění. Nově tam vznikne zimoviště lemurů a pelikánů, aby tam mohli zůstat celoročně a nemuseli se na zimu odnášet pryč. „Zároveň máme kulaťák, který se rozpadá a pro něj připravujeme projekt na expozici vyder. Na to se nyní zaměříme. A dále na rekonstrukci expozic levhartů, šelem a primátů,“ doplnil další z plánů ředitel liberecké zahrady.