Ještě před dvěma lety byla dnes dvacetiletá Zuzka z Frýdštejna výbornou studentkou právnické akademie v Liberci s plány pokračovat ve studiu práv na vysoké škole v Praze. Jenže v roce 2022 se stala účastnicí vážné dopravní nehody, která změnila život nejen jí, ale i celé její rodině.

O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. | Video: Nemocnice MMN, a. s.

Utrpěla vážné poranění mozku a následně upadla do vigilního kómatu (hluboká porucha vědomí, při němž pacient působí dojmem, že se probral. Má otevřené oči které však nesledují okolí a jen bezcílně bloudí, žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat kontakt).

I přes pesimistické prognózy lékařů se její rodina rozhodla nevzdat se a podporovat Zuzku v jejím boji o návrat zpět. „Zuzka se probrala z kómatu, zlepšuje se každým dnem, začíná pohybovat končetinami a začíná si uvědomovat, co se kolem ní děje,“ popsal Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA Česká Lípa, která pořádá veřejné sbírky pro konkrétní rodiny ve spolupráci s Nadací ADRA od roku 2017. Nadace Zuzku od května letošního roku podporuje.

Zuzka s dobrovolnicí Nadace ADRA Blankou Karlovou (vlevo), bývalou učitelkou na SPŠ a s maminkou Hanou (vpravo) po nehodě.Zdroj: nadace-adra.cz

O Zuzku pečovali i v oddělení následné rehabilitační péče v nemocnici v Semilech a natočili o ní video s názvem O Zuzce, Viky a zázračném lehátku aneb příběh z oddělení následné rehabilitační péče. „Poranění Zuzky bylo poměrně vážné. Dospěla do stavu, kterému se říká apalický syndrom. Jde vlastně o stav minimálního vědomí, ale nereaguje na okolí. To se u Zuzanky začíná pomalu měnit,“ popsala primářka oddělení následné rehabilitační péče nemocnice Semily MMN, a.s. Lenka Smetanová.

Zuzka potřebuje kromě pravidelné rehabilitace i speciální zdravotnické pomůcky. Léčba a rehabilitace Zuzky jsou nákladné a zdravotní pojišťovny neproplácí veškeré náklady.

Proto Nadace ADRA otevřela transparentní účet pro Zuzku 57333375/0300, variabilní symbol 279.

Nadace ADRA pořádá veřejné sbírky pro konkrétní rodiny od roku 2017 a za tu dobu již realizovala celou řadu sbírek. O otevření účtu u Nadace ADRA může požádat kterákoliv rodina s vážným zdravotním postižením dítěte nebo některého z rodičů.

