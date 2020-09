Jubilejního již dvoutisícího dárce krve přivítali letos na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice. Radim Ovčačík přišel ke svému pětatřicátému odběru. Vsetínský hokejbalista a bývalý hokejista prozradil, že o dárcovství uvažoval už na vysoké škole. Chvíli ale trvalo, než se odhodlal.

Dvoutisícím letošním dárcem krve ve Vsetínské nemocnici byl Radim Ovčačík. | Foto: Vsetínská nemocnice

Dnes je dárcem krve, krevní plazmy, angažoval se i v náboru do registru dárců kostní dřeně Kapička krve, jehož garantem byl Stoupa Cup. A co vzkazuje ostatním, kteří o dárcovství uvažují? „Dojděte, nic to nestojí, ani to nebolí.“