Jak na tom aktuálně Češi jsou? Tloustneme?

Úplně se to přesně protože poslední exaktní výzkum výskytu obezity byl proveden v roce 2013. Tento a starší výzkumy ukazovaly, že obezita výrazně narůstala po roce 1990 a po roce 2000 se vzestup zastavil. Podle výskytu obezity nadváhy jsem v evropském průměru.

Kde je v Česku nejvíce tlouštíků?

Platí, že je to v oblastech s horšími životními podmínkami tedy v severomoravském a severočeském kraji. Obecně ale tyto vlivy ztrácí na významu. V klasických knihách o obezitě se psalo, že je to nemoc osob s nižším vzděláním a osob žijících na venkově a také osob s nižším společenským postavení.

To ale přestává platit, celý svět s globalizuje a lidé začínají žít a stravovat se stejně. Na českých datech lze například ukázat, že výskyt obezity je skoro stejný na vesnici jako ve městech a u českých mužů je výskyt obezity stejný u vysokoškoláků jako u osob se základním vzděláním. Ženy vysokoškolačky jsou zatím ještě štíhlejší než ženy s nižším vzděláním ale i to asi přestane platit.

Podle statistik tloustne stále více dětí, proč? A co s tím?

To je pravda a tady asi ještě dochází k nárůstu. Je to na prvním místě nedostatkem pohybu a méně se uplatňuje špatná strava. Také platí, že klíčové je chování rodiny, sportovní rodiče mají sportovní dítě, nesportovní mají dítě nesportovní sedící u televize a počítačů a podobně se v uvozovkách dědí i kuchařka a jídelní zvyklosti. Je překvapivé, že pokusy ovlivňovat tyto návyky ve škole jde jen málo. Klíčové je ovlivňovat celé rodiny a celou populaci.

Jakou největší chybu lidé dělají, když chtějí zhubnout?

Asi to, že volí krátkodobá rozhodnutí. Nutná je změna na celý život – zvýšení fyzické aktivity, změna jídelníčku a dlouhodobé či spíše trvalé podávání léků nebo operace pro obezitu s trvalým efektem.

Obezita patří do okruhu tzv. metabolického syndromu, kam patří dále změny krevních tuků, vysoký krevní tlak nebo cukrovka. I laikovy je jasné, že tyto nemoci se léčí trvale například trvalým podáváním léků. Jen u obezity existuje naivní představa, že někdo zhubne a hmotnost udrží aniž bude léčba dlouhodobá.

Proč je obezita nebezpečná pro lidské zdraví?

Obezita má mnoho závažných komplikací – ty hlavní jsou tři – je to vznik cukrovky 2. typu velmi závažného onemocnění, dále jsou to onemocnění srdce a cév od infarktu až mozkové příhody a dále za třetí s obezitou souvisí vznik řady nádorů. U části osob obezita neškodí. V mládí jsou zdraví všichni obézní, u osmdesátiletých je už zdravých obézních málo. Během života se od těch zdravých obézních oddělují postupně ti, u kterých vznikají méně či více závažné komplikace. To znamená, že je třeba obézní celoživotně sledovat a včas komplikace odhalovat a léčit.

Jak obezitu léčit a vyléčit?

Léčba musí být trvalá, obvykle nestačí dieta a fyzická aktivita, vhodná je psychologická podpora ve změně životního stylu. Nejúčinnějším opatřením bývala bariatrická chirurgie- tedy operace pro obezitu - ty užíváme u obézních vyššího stupně. Dnes však platí, že moderní léky na obezitu jsou stejně účinné jako chirurgická léčba. Jen pojišťovny léky na obezitu ve většině zemí nehradí a účinná léčba obezity představuje náklad cca 40 a ž 50 tisíc ročně.

Je jasné, že tyto náklady by se vrátily na úspoře za léčbu komplikací a situace se začíná měnit. Nyní začalo léky na obezitu hradit například Norsko. Také se tato léčba brzy velmi rozvine, aktuálně jsou nás čtyři léky na obezitu a ve vývoji je tolik léků, že do deseti let by mohlo být léčebně použitelných dalších deset až patnáct léků. To snad povede i k snížení jejich ceny.