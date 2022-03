Když takové nařčení sedmačtyřicetiletý muž odmítl, agresor přitvrdil. "Vyzval ho k tomu, aby mu než on napočítá do tří odevzdal 100 korun, jinak s ním bude zle. A protože od něj ani potom nic nedostal, začal ho surově tlouct pěstmi do obličeje až upadl na zem. Když ležel na chodníku, prohledal mu kapsy a chtěl mu odcizit peníze a mobilní telefon. To se mu nepovedlo jenom proto, že se mu starší muž aktivně bránil," uvedla tisková mluvčí policie Ivana Baláková.