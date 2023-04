S falešnými doklady na jméno Vratislav Stanislav a s platnými zákazy řízení se pustil v červnu loňského roku do honičky s kradeným fordem v Praze 10. Ujížděl vysokou rychlostí před policisty, najížděl do nich a zničil nový policejní vůz. Jednašedesátiletý pachatel s pravým jménem Zdeněk M. o měsíc později v Novém Boru ukradl dodávku, znovu najel na policistu a zběsilou jízdou pak před hlídkami prchal až do Děčína. Teprve tam havaroval, ale nechtěl vystoupit.

To je jen část ze seznamu jeho provinění, která řešil českolipský soud. Popis se s nadsázkou podobal scénářům z akčních filmů. Recidivista Zdeněk M. se doznal a soud v České Lípě přijal jeho prohlášení viny. Podle rozsudku ho čeká dalších šest let ve vězení, ve kterém teď už pobývá za jiné trestné činy. Odsouzen byl i k náhradě statisícových škod, které způsobil na policejních i ukradených autech, přeražených závorách a dalších věcech. Jen zázrakem nikdo nezemřel.

„Souzen byl za neuvěřitelných deset trestných činů, dopustil se jich s padělanými doklady i posilněn drogami. Nejzávažnější byl dvakrát zločin násilí proti úřední osobě a zločin obecného ohrožení,“ uvedl předseda senátu Milan Vencl a dodal: „Důkazů je spousta. Přiznáním se řízení výrazně zkrátilo a on si ušetřil minimálně jeden rok ve vězení.“ Jak předseda Vencl zdůraznil, nejzávažnější jsou jeho ataky vozidly vůči policistům, ale také ohrožení ostatních účastníků silničního provozu: „Auto je považováno za zbraň,“ řekl Vencl.

Podle obžaloby i rozsudku se navíc dopustil přečinu legalizace výnosů z trestné činnosti, maření výkonu úředního rozhodnutí, krádeže, přečinu poškození cizí věci, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a padělání a pozměnění veřejné listiny. „Přímo ohrozil zdraví a životy policistů,“ uvedla státní zástupkyně Štěpánka Milerová. „Zasahující policisté užívali služební vozidla Policie ČR a byli oděni ve služebním stejnokroji s nápisem Policie. Použili i světelná a zvuková výstražná zařízení, i nápis STOP/POLICIE.“

V Praze muž nedbal na výzvy policistů k zastavení, naopak se řítil nepřiměřenou rychlostí proti zátarasu a ve snaze objet hlídkový vůz narazil rychlostí skoro 70 km/hod. do přední části policejního vozu, který tímto vymrštil. Policisté stihli uskočit. Po krádeži dodávky v Novém Boru, kdy ho stavěla hlídka na kruhovém objezdu, sice zastavil, ale když policista vystupoval, obžalovaný prudce nacouval do za ním stojícího služebního auta a manévrem způsobil policistovi zhmoždění kolena.

Během pronásledování policejními vozidly jel mezi Borem a Děčínem v obcích i mimo ně vysokou rychlostí, kterou projel i na červené světlo v úseku oprav vozovky, opakovaně jel v protisměru, a to i v místech s plnou čárou souvislou nebo na kruhovém objezdu. Nerespektoval ani světelné znamení, které mu zakazovalo přejet železniční koleje, ve dvou případech takto železnici přejel a v jednom případě urazil spuštěnou závoru, a to bezprostředně před projíždějícím vlakem.

„Pouze čirou shodou okolností nedošlo ke střetu jiných vozidel nebo vlaku s vozidlem obžalovaného. Jeho „pirátská jízda“ z Nového Boru do Děčína trvala několik desítek minut a nepokrčovala dále pouze proto, že v ní po zásahu kol hroty zastavovacího pásu nemohl z objektivních důvodů pokračovat,“ konstatovala státní zástupkyně.

Soud měl k dispozici i znalecké posudky, odborná vyjádření, úřední záznamy a četná svědectví, i porovnání DNA u obžalovaného. V záznamech už má 22 trestů, zejména za krádeže. Poprvé šel do vězení v 80. letech a z výkonu trestu naposledy vyšel v roce 2018.

„Skutek už nevrátím, je mi strašně líto, co se stalo, chtěl bych se omluvit hlavně tomu zraněnému policistovi. Kdyby to šlo, tak bych to vrátil, ale nezměním to,“ pronesl recidivista. Dokonce přidal: „Mám výčitky svědomí kvůli tomu. Fakt mě to trápí. Nechci to nějak zlehčovat, doma mně to vyčítají, že patřím do blázince, …tohle v mým věku!?“ Přestože se k tomu, co mu obžaloba kladla za vinu, plně doznal a soud přijal jeho tzv. prohlášení viny, nakonec se proti výroku soudu o trestu odvolal.