"Nařízena je soudní pitva," uvedla policicejní mluvčí Ivana Baláková. Jak upřesnila, v pátek 25. září krátce po osmé hodině ráno policisté na tísňovou linku přijali informaci o tom, že ve čtvrtek kolem 20. hodiny spadl do Boberského potoka ve Cvikově místní 55 letý bezdomovec a od té doby je nezvěstný.

"Když jsme koryto potoka následně prohledali, nalezli jsme v něm bezvládné tělo tohoto muže, který už bohužel nejevil známky života. Žádná závažná viditelná zranění na sobě neměl," sdělila Baláková. Služba kriminální policie a vyšetřování českolipského územního odboru zahájila v této věci úkony trestního řízení pro přečiny usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci.



"Na základě dosud získaných informací podezříváme z neposkytnutí pomoci jeho známého z komunity bezdomovců, v jehož přítomnosti do potoka spadnul. Oba byli toho večera pod vlivem alkoholu. Podezřelý se ho údajně pokusil vytáhnout z hlubokého a strmého koryta ven, ale protože to bylo pro něj ve tmě obtížné, ponechal ho v potoce samotného a šel spát, aniž by mu alespoň nějakou pomoc přivolal," řekla policejní mluvčí. Pokud se toto podezření potvrdí, může ho soud poslat až na dva roky do vězení.