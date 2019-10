Podle obžaloby se skutků dopustil v letech 2015 až 2017, kdy provozoval truhlářskou dílnu, nejprve ve Svoru a pak v Novém Boru. Státní zástupkyni Veronice Klapkové zabralo čtení obžaloby desítky minut, protože spis obsahoval 150 jmen lidí, s nimiž se Karel F. domluvil na výrobě nábytku. „Pod svým i jinými jmény uzavřel 150 smluv, i když si byl vědom, že je nedodrží a nesplní, a přijal různé částky jako zálohy. Zakázky pak realizoval nahodile nebo vůbec,“ zmínila Klapková.

Lidé, kteří se cítili být Karlem F. ošizeni, se připojili k trestnímu řízení svými pohledávkami. Ty jsou většinou v rozmezí od tří do desítek tisíc korun. Způsobená škoda dosahuje téměř 1,5 milionu korun, ačkoli Karel F. některým klientům celé zálohy nebo část peněz po urgencích vrátil. „Výčet poškozených je opravdu dlouhý, jiní se ke stíhání nepřipojili,“ uvedl předseda senátu Pavel Kříž.

Podle obhájce Jana Riedla je ze 150 smluv asi 60 případů, kdy jeho klient nic nedluží, a přibližně 60, kdy dluží do 10 tisíc korun. Jak před soudem zaznělo, obžalovaný je zatížen už dřívějším rozsudkem, a to ke splacení téměř dvou milionů korun, z nichž před nástupem do výkonu trestu zaplatil kolem 20 tisíc korun.

Obžalovaný podnikatel se už v přípravném řízení částečně doznal: „Vše, co bylo přečteno, je pravda,“ řekl a senátu popisoval způsob, jakým vedl své podnikání. „Koupil jsem si stroje a začal vyrábět postele a palandy, ověřil jsem si, že je v tomto sortimentu na trhu díra,“ popisoval.

Jak přiznal, vršily se mu objednávky a on nestíhal vyrábět. Nejprve sliboval nábytek dodat za měsíc a až později začal zákazníky upozorňovat na delší dodací lhůty. „Lidé mě urgovali. Dohodl jsem se s nimi, že jim poskytnu kompenzaci či vrátím peníze,“ tvrdil Karel F. „Evidenci zakázek jsem si vedl, ale asi špatně,“ reagoval na dotaz soudu. „Měl jsem ale bordel v papírech.“ Hájil se také tím, že se nikdy nevyhýbal kontaktům se zákazníky, kteří ho prý mohli vždy najít v truhlárně.

Navíc mu chyběli kvalifikovaní dělníci, a tak si najímal brigádníky, kteří prý nic neuměli. Z vybraných záloh nakupoval materiál a nerozlišoval, pro kterou ze zakázek jsou určené. „Nedokázal jsem si uhlídat peníze. Peníze z podnikání jsem použil i na domácnost, nájmy, na auto,“ řekl senátu. „Vždy jsem chtěl, abych uživil rodinu. Na vysoké noze jsme si nežili,“ poznamenal.

Kvůli předchozímu rozsudku Karel F. zjistil, že mu byl odebrán živnostenský list. Jelikož už měl nakoupené stroje na výrobu nábytku, situaci řešil tak, že si koupil už založenou společnost s ručením omezeným. Jak vysvětloval, proto se některým klientům představoval jménem nové firmy nebo jejího jednatele či jménem svého dalšího spolupracovníka, který měl živnostenské oprávnění. Své nabídky inzeroval na celé řadě internetových portálů a také používal hned několik mailových adres. „Adres, ze kterých jsem komunikoval, mohlo být do deseti, telefony jsem používal dva,“ vypověděl obžalovaný.

Hlavní líčení bude před senátem českolipského soudu pokračovat na konci listopadu výslechy svědků, poškozených a čtením listinných důkazů.