Odsouzený Plachetka si ve Stráži odpykává zbytek trestu za znásilnění, kterého se dopustil po dřívějším předčasném propuštění. Rozhodnutím soudu se cítil rozhořčen. Českolipskému soudu prezentoval, že už je „polepšený“. Ihned si proto do protokolu podal proti rozhodnutí stížnost. Rozhodovat o ni musí Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Novou žádost o podmíněné propuštění z vězení si odsouzený ale znovu může podat až v termínu šesti měsíců od pravomocného rozhodnutí odvolacího soudu. Pokud po opakované žádosti nebude podmíněně propuštěn, čeká ho řádný konec trestu až v září příštího roku.

„Získal sice nadprůměrný počet kázeňských pochval, odměn, předložil i příslib, že by měl kde pracovat a bydlet, ale senát nemá jistotu, že bude splněn zásadní další předpoklad dřívějšího propuštění, a to vedení řádného života. Jelikož už jednou podmíněně propuštěn byl a ve zkušební době selhal a znovu se dopustil zvlášť závažného zločinu znásilnění, s újmou na zdraví,“ komentoval závěr rozhodování předseda senátu Pavel Kříž.

Jak potvrdil státní zástupce Michael Dostál, odsouzený Plachetka má za sebou zhruba dvě třetiny vyměřeného trestu. „Soud může odsouzeného podmíněně propustit na svobodu, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností prokázal polepšení a může se od něj očekávat, že v budoucnu povede řádný život, nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného,“ uvedl. V konkrétním případě si nemyslí, že by k předčasnému propuštění mělo vůbec kdy dojít, jelikož odsouzený už v minulosti byl ve vězení vzorný, ale pak vzápětí ve zkušební době fatálně zklamal.

Z mediálního prostoru je veřejně známé, že Ludovít Plachetka před lety patřil k stoupajícím hvězdám amatérského boxu. Měl za sebou přes 300 zápasů a třikrát se stal mistrem republiky. V roce 1996 mu na olympiádě v Atlantě těsně unikla bronzová medaile. Jeho afekt, zkrat v rodině někdejší partnerky, se kterou měl dceru, mu nenávratně změnil život i sportovní kariéru. V červnu roku 1997 šel do bytu bývalé družky a její matky, která ho měla neustále urážet a shazovat, bojovat o to, aby mohl vídat svou dceru. Ovšem vyhrocený spor nezvládl a pistolí, kterou měl u sebe, zavraždil matku a vystřelit chtěl i na bývalou přítelkyni, kterou od smrti zachránil jen vzpříčený náboj.

Za vraždu a pokus o vraždu pak v roce 1998 u soudu dostal 13 let. Ve vězení tehdy zůstal „pouze“ osm let. Byl podmíněně propuštěn za vzorné chování. Znovu se vrátil k soudu a do vězení za zločin znásilnění, kterého se podle justice dopustil v létě 2011 v Brně, v jeho autě, kde vezl tehdy dvacetiletou sestru své družky. Vinu vždy popíral, nicméně v roce 2018 Krajský soud v Brně definitivně odmítl jeho žádost o obnovu procesu a potvrdil osmiletý trest. Než byl přeložen do Stráže pod Ralskem, prošel mnoha jinými věznicemi v Čechách a na Moravě.