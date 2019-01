Liberec - Líčení chvílemi připomínalo frašku. Rozzlobený soudce chtěl obžalovanému uložit pokutu za znevažování soudu. Na chvíli spor uhasil právník Dvořáka, atmosféra ale byla napjatá

Miroslav Dvořák a další tři vysocí policejní důstojníci se zpovídají u libereckého okresního soudu. | Foto: Deník/ Luboš Vrabec

Bývalý policejní šéf Miroslav Dvořák stojí před soudem. Podle obžaloby Dvořák několikrát žádal a přijal úplatek mimo jiné v souvislosti s projektem na umisťování radarů pro měření rychlosti. „Nic takového se nestalo, tvrzení obžaloby je nesmysl,“ komentoval to Dvořák ve své výpovědi. K tomuto bodu povídal téměř hodinu a soudce několikrát vzkypěl. Když už Dvořákovi chtěl uložit pokutu, zasáhl exšéfův obhájce, který klientovi domluvil.

Dalších šest bodů obžaloby již šlo rychleji, přesto ještě v půl dvanácté nebyla výpověď u konce. Obžaloba dále Dvořáka viní z toho, že zneužil pravomoci veřejného činitele a porušil služební povinnosti, když nařídil vedoucímu dopravní policie, aby se postaral o smazání přestupku, kterého se dopustil náměstek libereckého hejtmana Martin Sepp.

„Bylo to na silvestra, jen jsem laškovně podřízenému sdělil, zařiď to, vyřiď to. Víc o tom nevím,“ komentoval obvinění Dvořák.

Dvořák podle obžaloby mimo jiné nařídil kriminalistům prověření majitelů dvou telefonních čísel pro českolipského podnikatele Tomislava Procházku. „Další výmysl, někdo z těch čísel posílal anonymy o mé osobě, čímž porušil zákon. Já ne,“ bránil se Dvořák. Prý se proti němu spikla Inspekce policie ČR.

Další body obžaloby Dvořáka viní z toho, že využíval služební vozy k soukromým účelům. V jednom případě nechal odvézt pračku sestry z Liberce do České Lípy. „Jen jsem řidiče požádal o laskavost. Jel do Ústí, tak se v Lípě zastavil. Nikomu jsem nic nenařizoval,“ vysvětloval Dvořák.

Odmítl také, že by něco hledal v policejních záznamech. „Vždyť já tomu ani neumím!“ vykřikoval v síni. Jeho celkové chování rozčilovalo soudce. „Právě mi došla trpělivost, a to se mi stalo po letech,“ důrazně říkal Skýba. „To jsem tu měl jiné lidi, dostali třeba patnáct let, měl jsem tu i člena Berdychova gangu, a nikdo se nechoval jako vy,“ rozčiloval se předseda senátu.

Nejvyšší trest hrozí Dvořákovi podle státního zástupce Adama Bašného za přijímání úplatku. Měl si říct o čtvrtmilionový úplatek v souvislosti s projektem na umisťování radarů pro měření rychlosti u škol.

Dvořák zase tvrdí, že kdyby někdo prošetřil osm desítek trestních oznámení, které podal, on sám by nestál před soudem. Je přesvědčený, že je obětí policejní provokace. Údajně jej chtěli zlikvidovat kvůli tomu, že poukazoval na nesrovnalosti při financování MS 2009 a při plánované výstavbě krajského policejního ředitelství. Hlavní líčení je naplánováno na okresním soudu až do pátku.

ČTĚTE TAKÉ: Bývalého policejního ředitele Dvořáka obvinili ze sedmi činů