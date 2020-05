Jejich úvěrovými podvody se začal zabývat Okresní soud v České Lípě. Dopustit se jich mělo třináct vesměs velmi mladých mužů a deset žen. Většinou Romů a lidí dlouhodobě bez práce. Až ohromující podíly z vybraných peněz „darovali“ organizátorům tohoto zla. Skoro všichni bez reálné šance velké dluhy splatit.

„Bylo mi 19 let, nabídli mi to, tak jsme do toho šel,“ řekl dvacetiletý Miroslav L.. Podvodně získal v bance úvěr 250 tisíc korun. Hned na pobočce si z částky převedené na jeho účet vybral 245 tisíc. Ze sumy mu prý zprostředkovatelé nechali 80 tisíc korun. „O tom, že si vezmou nějakou odměnu, jsem věděl, ale že to bude tolik, jsem netušil,“ vypověděl mladík, který byl u soudu převezen s pouty na nohou i rukou, protože se ve věznici, kde vykonává jiný trest, projevil agresivním chováním.

Státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová četla rozsáhlou obžalobu v provizorně uzpůsobeném historickém – a největším – sále soudní budovy více než hodinu. Podle ní se všichni obvinění dopustili úvěrového podvodu. Při sjednání úvěrové smlouvy totiž uvedli nepravdivé údaje, a to i když jim nebyl úvěr schválen nebo vyplacen v požadované výši.

Byznys si z toho tímto způsobem udělal 35letý Štefan P. z Nových Zákup. Napomáhat mu měl Ondřej B. (1994) z České Lípy. Podle státní zástupkyně oba z úvěrů, které budou splácet ostatní obvinění, kořistili značné částky jako odměny za zprostředkování.

V některých případech zůstaly dlužníkům z úvěrových smluv jen desetitisíce, zatímco oni inkasovali statisíce. „Takové ziskuchtivé jednání hodnotím jako vysoce zavrženíhodné. Oba věděli, že se ostatní obvinění v naprosté většině nacházejí v tíživé sociální situaci, které využili ve svůj vlastní prospěch,“ prohlásila Bukvová Mildeová.

V protokolech dominuje jméno banky Moneta Money Bank, kde obžalovaní získali částky až do půl milionu korun. Na fiktivní potvrzení si také z několika obchodů s elektronikou odnesli na úvěr drahé zboží. Falešná potvrzení o zaměstnání a výši čistého příjmu měli nejčastěji od společností jako Škoda Auto, Mahle Behr, AAH Czech nebo Trenkwalder. Falzifikáty pachatelům ve všech případech opatřil Štefan P.

„Zjistil jsem, že všichni obžalovaní byli dotlačeni policií, aby tak vypovídali. Co je v obžalobě, není pravda,“ nepřekvapil svým vystoupením Štefan P., který byl už patnáctkrát soudně trestán. Jeho kumpán Ondřej B. „jen“ dvakrát, z toho ale už i za úvěrový podvod.

„Je mi líto, co se stalo, byl jsem ve finanční tísni,“ uvedl s tím, že z obžalovaných zná jen pět lidí. Naznačil, že nad hlavním aktérem Štefanem P. musel být ještě někdo další, kdo vyřizoval nepravé dokumenty. „Já jsem jenom sehnal lidi, co chtěli úvěr. Byl jsem bez práce, tak jsem v tom pokračoval,“ přiznal Ondřej B.

Podle něj pobočky banky vybíral Štefan P. „Měl hodně lidí, co mu dohazovali další lidi na úvěr, jezdilo se do Mimoně, Děčína, Ústí i Liberce,“ uvedl při vyšetřování. „Nevím, proč zrovna Moneta… On ze sebe dělal jejich finančního poradce a představoval se jako Fiala,“ sdělil Ondřej B.

Takovému „poradci“ naletěl i 55letý Miloslav P., který je věkovou výjimkou mezi obžalovanými. Chtěl si pronajmout byt a sháněl půjčku 300 tisíc.

„Paní v bance řekla, že mohu dostat úvěr 400 tisíc. Jednání bylo rychlé, za 25 minut bylo hotovo, ten muž za mě odpovídal na otázky, které se týkaly práce uvedené na potvrzení. Dohodnutá odměna měla být 100 tisíc ze 300, ale pak za mnou dvakrát přišli muži tmavé pleti a chtěli další peníze,“ popsal obžalovaný, kterému ze 400 tisíc nakonec zbyla desetina. Nyní půjčku splácí.

Dokazování má pokračovat za měsíc. 23 obžalovaným hrozí tresty v rozmezí rok až pět, respektive osm let odnětí svobody. Záležet bude jak na jejich trestní minulosti, tak na tom, zda podvod dokonali a způsobili značnou škodu.