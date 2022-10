Obžaloba mu kladla za vinu, že letos 30. dubna v Novém Oldřichově v pozdních nočních hodinách brutálně fyzicky napadl vrstevníka Tomáše, který ho přistihl, jak tlačí po cestě motocykl, který mu nepatřil. Posilněn alkoholem se Trnka rozhodl, že si cestu „prorazí“, a mladého muže, který se ho snažil pronásledovat, prudkou ranou pěstí do obličeje srazil na zem a ležícího ho dál bil a kopal. Následně také velmi hrubými výhrůžkami, jak ublíží její rodině, útočil i na matku poškozeného, která ke zkrvavenému synovi přiběhla, takže měla značné obavy o sebe a své blízké. „Hrozby útoku na děti, na rodinu byly závažné,“ podotkla státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. Poškozenému způsobil Trnka vícečetné zlomeniny čelisti, nosních kůstek, zranění očnice, otřes mozku a na stomatochirurgii se musel podrobit operaci.

„Poškozený vzal spravedlnost do svých rukou, chtěl obžalovaného zastavit, odradit od krádeže motorky, bohužel byl bit a měl dost rozsáhlé zranění. Ke zranění nedošlo pouhým pádem na zem nebo po jedné ráně, jak zprvu tvrdil obžalovaný. Znalec říká, že tam těch ran muselo být hodně, “ komentovala samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská. Noční útok přímo označila za značně agresivní. Obžalovaného poučila o možnosti prohlásit vinu.

„Je to na vás. Jsme připraveni uskutečnit celé dokazování. Vše ale svědčí proti vám. Jedině doznání vám může pomoci,“ napovídala obžalovanému státní zástupkyně, když se chvíli nemohl rozhodnout, zda vinu opravdu prohlásit.

Pomohlo přiznání i pracovitost

Podle soudkyně nešlo u obžalovaného o náhodný zkrat. Zmínila, že v rejstříku trestů už má osm záznamů a předchozí alternativní tresty na něj neměly evidentně dopad. Navíc, z výčtu přestupkových řízení, která měl obžalovaný za sebou, soudkyně dále konstatovala, že mu nejspíš často dělá problém vycházet s lidmi po dobrém. Kvitovala naopak, že Trnka zatím poctivě vykonává předchozí nařízené obecně prospěšné práce. „Díky přiznání a díky tomu, že vidím, že pracujete, jste dostal tuto poslední šanci,“ prohlásila soudkyně.

Obžalovaný v odpovědi na dotaz soudu sdělil, že aktuálně je nezaměstnaný a věnuje se obecně prospěšné práci na novoborských hřištích, kde se stará o tribuny, sekání zeleně, válcování povrchů a podobně. „Práce je tam hodně. Jinak žiju ze sociálních dávek, což není ideální, je to bída. Teď chci co nejdříve odpracovat ten trest. Plánuji si po jeho splnění obstarat zaměstnání, mám možnost dělat zedničinu na stavbách v Praze,“ řekl Jiří Trnka.

„Jsem si vědom toho, že jsem ve zkušební době předchozího odsouzení, a chtěl bych soud požádat o poslední šanci,“ prosil.

V závěrečném návrhu státní zástupkyně uvedla, že v otázce viny už netřeba nic dodávat, a navrhla soudu potrestat obžalovaného Jiřího Trnku 300 hodinami obecně prospěšných prací coby trestem souhrnným.

„Nemuselo se to vůbec stát, bylo to kvůli hlouposti, mohlo to dopadnout o hodně hůř,“ poznamenala Bohatá Koldovská.

Soud rozhodl také o tom, že obžalovaný musí uhradit zdravotní pojišťovně VZP přes 39 tisíc korun za léčbu poškozenému, kterému soud přiznal jen 6 tisíc korun za zubní implantát, protože ušlou mzdu poškozený zatím soudu řádně nedoložil.