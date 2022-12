Evidentně nesmělý mladík žijící u maminky na východě českolipského okresu se několik posledních let bavil stahováním pornografie z internetu. Zajímaly ho fotky a videa nejen s odhalenými ňadry a pohlavními orgány dívek mladších 18 let, ale šlo mu i o vlastní pohlavní uspokojení. Také vyhledával a šířil dětskou pornografii, pokusil se zneužít dítě k výrobě pornografie a nemravným chováním ohrožoval citový a mravní vývoj nezletilých dívek. Podle soudu to spáchal ze zavrženíhodné pohnutky a po delší dobu. Uvedl do oběhu mimo jiné i pornografické dílo, které zobrazuje pohlavní styk se zvířetem, a zpřístupnil ho dítěti.

Státní zástupkyně Štěpánka Milerová soudu navrhla Patrika S. potrestat úhrnným trestem odnětí svobody v trvání tří let s tříletou až čtyřletou zkušební dobou. „Trestná činnost je rozsáhlá a vysoce závadová, spáchal více trestných činů a obětí je velký počet,“ zdůraznila státní zástupkyně. Soud její návrh akceptoval.

Dívčího zájmu se lekl

„Dopustil jste se obrovského množství skutků. Pročetla jsem si veškerou konverzaci, která proběhla mezi vámi a dívkami, to je významná přitěžující okolnost. Byla mezi nimi řada, troufnu si říci, holčiček, které vám skočily na rádobymilostnou konverzaci a kdy jste od nich požadoval fotografie a nějaká videa,“ komentovala po vynesení rozsudku směrem k obžalovanému samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská.

Na druhou stranu ovšem zjistila, že mladík byl ten, kdo se stupňování dívčího zájmu zalekl a postaral se o ukončení vzájemné konverzace. Sice ji vyvolal, ale když chtěly v kontaktu s ním pokračovat nebo chtěly něco dalšího či se předvést, stáhl se. „Vy už jste pak nebyl tím, kdo se s nimi chtěl setkat a realizovat to, co se uvádělo v těch konverzacích. To je výrazná polehčující okolnost,“ řekla soudkyně. Podle ní musel obžalovaný, který věděl, kolik je dívkám let, mít bujnou fantazii, pokud si myslel, že se na jeho počínání nepřijde. „Polehčuje vám také to, že jste se doznal, že jste spolupracoval s policií a před soudem jste prohlásil svou vinu,“ uvedla. Obžalovanému také pomohlo, že dosud neměl záznam v rejstříku trestů ani dluhy či exekuce.

Ze sdělení rodičů jedné z poškozených dívek vyplynulo, jak dlouhé následky takové jednání má a jak obžalovaný ohrozil její mravní vývoj. „Uzavřela se do sebe. Nechce nikam chodit. Často se budí ze spaní,“ citoval jen část záznamu soud.

Vystupoval jako Karel Kopřiva

Obžalovaný, který se jinak řádně živí jako dělník v jedné z libereckých továren, vyhledával „vztahy“ na svém facebookovém profilu, kde si dal falešné jméno Karel Kopřiva. Právě tady se odreagovával navazováním kontaktů, konverzací i laškováním s nezletilými dívkami či ještě spíš holčičkami. V řadě případů pocházely z nepříliš uspokojivého sociálního prostředí. Byl vypátrán. V jeho obžalobě bylo uvedeno na 160 skutků, ke kterým se doznal. „Já to jen zkoušel,“ řekl Patrik S.

Provinil se tak proti celkem pěti paragrafům trestního zákoníku: šíření pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožování výchovy dítěte a svádění k pohlavnímu styku. Zabavený mobilní telefon značky Samsung používal ke kontaktování dívek. „Fotografie, které jsem dívkám zasílal, nebyly moje, všechny jsem stahoval,“ vysvětlil u českolipského soudu. Ten se také zajímal o to, jak žije. „Nežiju s nikým, bydlím u matky. Měl jsem přítelkyni, ale to už je minulost. Od doby výslechu už jsem žádnou dívku nekontaktoval,“ sdělil mladík. Když dostal prostor pro své závěrečné slovo, tichým hlasem pronesl: „Chtěl bych se omluvit za všechny skutky, co jsem spáchal. Všechno napravím, i když se mnoho z toho, co se stalo, nedá už vrátit.“

Soud v rozsudku, který je pravomocný, rovněž konstatoval, že jeho mobilní telefon propadá státu. Jedné z poškozených musí uhradit škodu dva tisíce korun. Soud také odkázal poškozené, kteří se domáhali náhrady nemajetkové újmy, na řízení ve věcech občanskoprávních.