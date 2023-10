Pět dnů. Tak dlouho si užíval svobody zloděj, než se rozhodl krátce po propuštění z věznice vykrást minulý měsíc zlatnictví v Moskevské ulici v centru České Lípy.

Detail prstenů. | Foto: PČR

Muž vykopl dveře obchodu a odnesl si 150 kusů snubních prstýnků, které byly vyrobené ze stříbra a některé ještě navíc pozlacené. Jejich hodnota se vyšplhala na 89 tisíc korun.

Násilné vniknutí do obchodu spustilo alarm, proto se tu pachatel dlouho nezdržoval a se šperky utekl pryč. „Uložil si je do trička, které si musel svléknout. Na polonahého muže v kraťasech, jenž běžel po českolipském náměstí hned potom, co se rozhoukal alarm, nás prostřednictvím linky 158 upozornil svědek. Ten se domníval, že se někdo vloupal do osobního vozidla,“ popsala případ krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Policisté na místě zjistili, že se jedná o alarm ze zlatnictví a podezřelého dopadli o několik hodin později. Zadrželi ho u něj doma v Novém Boru. K činu se přiznal a větší část lupu policii vydal. Prstýnky si doma schoval do ponožky, aby svůj čin utajil před dalšími členy domácnosti.

„Dobrovolně nám vydal 101 prstenů, dalších pět, které ztratil na útěku z místa činu, jsme našli na českolipském náměstí a v jeho blízkém okolí. Vzhledem k tomu, že byl v inkriminované době opilý a z České Lípy šel do Nového Boru pěšky, může se zbývajících 44 prstenů povalovat kdekoliv po této trase,“ podotkla policejní mluvčí.

Devětadvacetiletý muž byl krátce před činem propuštěn z vězení, kde si odpykal tříměsíční trest za majetkovou trestnou činnost. Za svůj čin byl obviněn z krádeže a hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi.

„Vzhledem k tomu, že by na svobodě v trestné činnosti nejspíš pokračoval, podala vyšetřovatelka státnímu zástupci podnět k vazebě. S ní se ztotožnil nejen státní zástupce, ale také soudce, a ještě téhož dne jsme obviněného na základě rozhodnutí Okresního soudu v České Lípě eskortovali do vazební věznice,“ dodala Baláková.