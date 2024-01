/FOTO/ Na radování se z úlovku neměl moc času třicetiletý recidivista, který se nedávno vloupal do českolipské prodejny potravin.

Zajištěná pracovní rukavice s odcizenou hotovostí. | Foto: PČR

Poté, co si ho všimli policisté, kteří na místo přijeli, se zloděj rozhodl prchnout. Jelikož mu běh stěžoval lup, postupně se ho zbavoval. V křoví skončila kovová kasa s finanční hotovostí a posléze i mince uschované v pracovní rukavici. Sám se snažil schovat v jednom ze vchodů do panelového domu. To mu však nebylo nic platné, před policisty neutekl.

„Na místě se k vloupání přiznal a z kapes kalhot vytáhl další odcizené bankovky. Policisté z oddělení hlídkové služby muže převezli k dalším úkonům na příslušné obvodní oddělení v České Lípě,“ popsala případ krajská mluvčí policie Klára Jeníčková.

V zadržené kase byla hotovost ve výši 30 tisíc korun, dále 150 euro a stravenky v nominální hodnotě 1 000 korun. Rozbitím skleněné výplně dveří způsobil navíc ještě škodu ve výši 14 080 korun.

„Jednání se dopustil i přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v České Lípě v únoru 2022 odsouzen pro stejný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, při němž došlo k podmíněnému propuštění se zkušební dobou do prosince příštího roku,“ zdůraznila mluvčí s tím, že mu v případě odsouzení hrozí až tři roky vězení.

Mohlo by vás zajímat: Netradiční úlovek. Českolipští hasiči tahali z Ploučnice nákupní vozík

Zdroj: Deník/Ladislava Sdrzallek