Nainstalovat si aplikaci seznamky do mobilu se nevyplatilo pětačtyřicetiletému muži z Českolipska i přes to, že zpočátku se zdálo být vše v pořádku. Narazil zde na dívku z Japonska, která měla kosmetický salón.

Po intenzivní každodenní komunikaci ho požádala, aby v dopisování pokračovali přes komunikační aplikaci LINE, s čímž souhlasil. Jejich konverzace probíhala v japonském a posléze anglickém jazyce, a to za použití překladače.

Jednou žena zmínila, že existuje možnost vydělat si peníze formou investice do kryptoměn, se kterou má ona sama už zkušenosti. Jelikož muž s tím neměl žádné zkušenosti, nabídla mu pomocnou ruku a instruovala ho jak postupovat.

„Nejprve si založil účet na kryptoměnové burze, poté založil další aplikaci, kam nahrál své dvě platební karty a platby z nich povolil v internetovém bankovnictví. Následovalo založení kryptoměnové peněženky a zaslání první platby a nákupu na burze za 400 dolarů. Žena mu také ještě zaslala dva internetové odkazy s tím, že se jedná o skvělé burzy s kryptoměnou. Zde si muž také založil účet pod svým jménem,“ popsala průběh podvodného případu krajská mluvčí policie Klára Jeníčková.

Celý proces investování fungoval tak, že na internetové burze muž nakoupil kryptoměnu, tu převedl do virtuální kryptoměnové peněženky, a to se zobrazilo automaticky i na účtu, který si založil. Veškeré investice iniciovala „kamarádka“, on osobně žádnou na základě vlastního uvážení neprováděl.

Když si chtěl ale vybrat své zhodnocení vkladů, tak musel zaplatit poplatek ve výši 39 000 dolarů. Ani poté však výběr nebyl možný, musel zaplatit další poplatky. „Ve chvíli, kdy odmítl zaplatit další poplatky za výběr zhodnocení své investice, kryptoměny ze založených účtů zmizely. Navíc poslal do virtuální peněženky své nové ,známé ještě částku 800 dolarů, aby mohla zaplatit letenku a přiletět za ním do Čech. Ale ani setkání s ní se nedočkal,“ dodala Jeníčková s tím, že nešťastník přišel v přepočtu o 2 675 101 korun.

Českolipští kriminalisté se případem podvodu pod legendou výhodné investice do kryptoměn intenzivně zabývají a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Policisté radí



- Neposkytujte žádné osobní informace nebo informace o vašem bankovnictví přes internet.



- Neposílejte fotografie svých osobních dokladů nebo platebních karet (ani jejich část), žádný solidní partner (banka, investor) toto nevyžaduje!



- Pro zhodnocování svých peněž vybírejte jen ověřené a renomované investiční společnosti.



- Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika.



- V případě, že informace pod vlivem manipulace poskytnete podvodníkovi, ihned kontaktujte svou banku.



- Obezřetnost se vyplácí!