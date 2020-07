Svým počínáním způsobil vážná zranění dvěma dospělým. Nejtěžší a celoživotní následky si kvůli němu navíc ponese dvanáctiletá dívka, která po jeho nárazu do auta ve kterém jeli a byli připoutaní, utrpěla poškození páteře a musela na několik složitých operací.

Podle nepravomocného rozsudku Okresního soudu v České Lípě by nezodpovědný šofér měl za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti zamířit do věznice s ostrahou na 16 měsíců. Okresní soud mu také uložil na pět let zákaz řízení motorových vozidel a povinnost nahradit v plné výši škodu přes 300 tisíc, kterou vyčíslily a požadovaly zdravotní pojišťovny.

Obžalovanému, který se v podstatě doznal, přitěžuje fakt, že řídil pod vlivem alkoholu, za což byl už dříve odsouzen a byl stále ve zkušební době. Muž asi očekával mírnější potrestání, proto se ještě v jednací síni soudu odvolal a verdikt posoudí krajský soud. „Soud v průběhu dokazování zpřísnil právní kvalifikaci. Přitěžující okolností bylo, že obžalovaný nezjišťoval, jaké následky způsobil, ujel z místa činu, aniž by poskytl pomoc posádce malého vozu, do kterého narazil, a vzápětí se sám vyboural,“ konstatovala samosoudkyně Zuzana Bohatá Koldovská.

Filip L. jel 21. srpna 2019 odpoledne z Liberce do Doks. Přes požití velkého množství alkoholu, což dokázalo po nehodě následné lékařské vyšetření, usedl za volant SUV Kia Sorento. „V důsledku opilosti vůz u Břehyně nezvládl a narazil do před ním jedoucího automobilu Hyundai,“ uvedla státní zástupkyně Štěpánka Milerová.

Jak potvrzovali svědci, řidič „myškoval“ a snažil se hyundai předjet, nakonec do vozu prudce narazil. A přestože musel vidět, co se stalo, pokračoval v jízdě a o kousek dál havaroval do stromů a převrátil se. „Tragédie by byla mnohem větší, kdyby při předjíždění narazil do protijedoucích aut nebo kdyby hyundai atakoval z boku a tak ho roztočil,“ mínila soudkyně.

Obžalovaný si průběh závažné kolize nevybavoval, tvrdil, že si ho nepamatuje. „Jel riskantně a je evidentní, že byl ve stádiu těžké opilosti. I tak se s dvoutunovou kiou vydal na silnici. To bylo exaktně prokázáno,“ řekla soudkyně. Podle ní měl obžalovaný štěstí, že nikoho neusmrtil. „Všude kolem tehdy bylo plno lidí, turistů, houbařů,“ podotkla.

Navrhovali podmínku

Státní zástupkyně navrhovala potrestat Filipa L. ještě „podmínkou“ v délce 18 měsíců se zkušební dobou čtyř let a čtyřletým zákazem řízení motorových vozidel. Za přečin ublížení na zdraví a způsobení těžké újmy na zdraví zákon stanovuje trest od šesti měsíců do čtyř let.

Obhájce Jakub Beránek argumentoval tím, že jeho klient poslal poškozeným 5 tisíc korun jako satisfakci, těžkou životní krizí i tím, že obžalovaného čeká velká zakázka, a proto bude lepší, když zůstane na svobodě bude moci splácet škodu. Navrhoval proto soudu rovněž podmíněné odsouzení nebo peněžitý trest. „Obžalovaný nesouhlasí s právní kvalifikací, jakož i s uloženým trestem. O věci tak bude rozhodovat krajský soud,“ uvedl po rozsudku Beránek.