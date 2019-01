Česká Lípa - S bodnou ránou na rameni skončil dvaačtyřicetiletý taxikář, který chtěl nedaleko restaurace Kahan v České Lípě roztrhnout rvačku. Dva ozbrojené útočníky se policistům podařilo krátce poté zpacifikovat a oba skončili v cele.

Černá kronika - Českolipský deník | Foto: Deník

K incidentu došlo ve středu kolem třiadvacáté hodiny v Jáchymovské ulici, kde si taxikář všiml dvou mužů, kteří mlátili jiného muže. Ve snaze pomoci jejich oběti do roztržky vstoupil a chtěl rvačce učinit konec. V ten okamžik se pozornost a především agresivita útočníků obrátila na něj a oba vytáhli z kapsy nůž. „Jeden z nich přitom taxikáře zasáhl nožem do ramene, zraněný muž pak z místa uprchl do svého vozidla, za kterým se dvojice rozeběhla a ještě mu nožem propíchli pneumatiku,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Taxikářovi se naštěstí i přesto podařilo z místa odjet na nedalekou benzinku, odkud si přivolal pomoc. Nedlouho poté police oba útočníky zadržela. Jde o dva cizince, bratry ve věku 27 a 25 let, kteří skončili v policejní cele. „Policisté nyní posuzují právní kvalifikaci jejich jednání, kterou vyšetřovatelé upřesní po obdržení lékařské zprávy a bude se odvíjet od zdravotního stavu napadeného taxikáře, který podle předběžných informací naštěstí vážně zraněn není,“ dodala policejní mluvčí. Cizinci budou obviněni z některého paragrafu, který zahrnuje ublížení na zdraví. Oba zatím stále pobývají v policejní cele.