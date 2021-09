Podle někdejšího partnera, od něhož k dnes obžalovanému žena odešla, s odstupem času bylo vidět, že tento vztah už není ideální, „Poslední půlrok si stěžovala, ukázala mi i nějaké fotky s modřinami, které jí měl udělat, ale neměla sílu ho opustit,“ sdělil soudu svědek. Rozuzlení kauzy v podobě rozsudku by mohlo přijít 21. října 2021.

„Vytvořil jsem jí domov, rekonstruoval jsem byt, ale chtěla mě využít. Nikdy jsem ji fyzicky nenapadl, aby musela jít do nemocnice. Aktivně sportuju, kdybych jí bil jak popisuje, tak by následky byly jiné,“ řekl mimo jiné Ladislav J. „Snažil jsme se jí pomoci,“ tvrdil. Připustil, že milenecký vztah byl intenzivní a občas se hádali. „Po její operaci kýly jsem ji pěstí neudeřil. A pohlavní styk jsme si nevynucoval,“ vyloučil obžalovaný. Stejně jako konzumaci psychotropních látek.

Incidenty podle ní ale byly především v době, když děti nebyly doma a ona ho prý nikdy neudeřila. S utrpením se málokdy svěřovala, na policii se neobrátila vůbec. „Když byl střízlivý, tak byl hodný. Po opici se omlouval, sliboval, že to už nikdy neudělá, plakal,“ uvedla. Jak přiznala, nepočítaně se snažila odejít a přesvědčit ho, že jim bude lépe, když nebudou spolu. „Ve finále jsem přišla na to, že jediný způsob jak vše ukončit, je vzít si živo,“ řekla žena.

„Na počátku byl vztah krásný, přišlo mi, že se mi splnil sen. Pak ale začal pít alkohol. Opil se tak, že nemohl stát a alkohol kombinoval s drogou. Jeho útoky pak byly čím dál tím častější. Zkoušel na mě bez důvodu různé chvaty. Násilí bylo každý den. Měla jsem modřiny okolo očí, obvykle natržené rty, kopal do mě,“ nastínila matka dvou dcer. „Vynucoval si sex, musela jsem být povolná každý den,“ dodala.

Soužití vloni vyvrcholilo tím, že si pokusila vzít život a skončila v nemocnici. Jak konstatoval státní zástupce Tomáš Mery, obžalovaný se vůči své, o rok mladší, partnerce měl dopustit zločinů znásilnění a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Za to mu v případě prokázání viny u soudu hrozí až desetileté vězení.

Nadávky nejhrubšího zrna, stálé výčitky, že špatně vaří, uklízí a kvůli jiným malichernostem, ale především časté bití, fackování, škrcení a kopance. I vynucovaný sex. To vše, podle obžaloby, snášela v období od srpna 2017 do září 2020 mladá žena z Českolipska od svého přítele Ladislava J. (34).

