Napadený mladík se brzy vzpamatoval a přešel do ofenzivy. „Když měl útočníka na lopatkách, zasáhla proti němu ze zálohy útočníkova kamarádka a nastříkala mu do obličeje plnou dávku pepřového spreje. Potom oba útočníci z místa utekli,“ popsala začátek bitky krajská mluvčí policie Ivana Baláková.

Když rodina viděla potlučeného, odřeného a poloslepého muže po návratu domů, vydali se s útočníkem promluvit. Pojítkem totiž byla slečna napadaného mladíka, která byla kdysi přítelkyní agresora.

Do ulice, kde útočník bydlel, se společně vydali napadený mladík, jeho otec a také mladíkova přítelkyně. Jen co 31letý muž příchozího viděl, nastříkal mu pepřový sprej do obličeje. Jednadvacetiletá slečna mezi ně vstoupila, aby se znovu nepoprali, ale v tu chvíli jí agresorova kamarádka také nastříkala pepřový sprej do očí, a pak se do ní pustila pěstmi.

Útočníkovi navíc přispěchal na pomoc ještě jeho stejně starý kamarád a poskakoval kolem té mely s dřevěnou hokejkou, se kterou nejméně jednou praštil partnerku mladšího muže. „Po bitce se všichni odebrali domů. Napadený pár se cestou zastavil v obchodě, kde si každý z nich koupil krabici mléka, aby si vypláchli oči od účinků pepřového spreje. Pomohlo to, protože když přijela na místo záchranná služba, zdravotníci shledali, že jejich zásah na místě není nutný,“ dodala Baláková.

Incident bude mít dohru u soudu, podle policie se oba muži ve věku 31 let a neznámá slečna dopustili výtržnictví.