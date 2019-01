Liberec – Čtením znaleckých posudků z kriminalistického odvětví pokračovalo včera u Krajského soudu v Liberci hlavní líčení s šestičlennou skupinou, jejichž vůdcem je třiačtyřicetiletý Petr Ryžák.

U libereckého Krajského soudu pokračoval proces s výrobci a obchodníky pervitinu. Uprostřed na snímku Petr Ryžák. | Foto: Deník/Vít Černý

Toho zároveň s jeho komplicem Jakubem Jonem přivedla z vazební věznice do soudní síně ozbrojená eskorta. S pouty na rukách dorazil k soudu i Michal Kulhavý a Michal Kerner. Oba si v současné době odpykávají trest odnětí svobody ve vězení. To František Hippmann a Nikola Müllerová dorazili bez doprovodu, jejich vyšetřování probíhá na svobodě.

Pervitin vařili z polských léků

Obžaloba viní celou skupinu z nedovolené výroby a prodeje více jak třiceti kilogramů pervitinu. Za toto množství si drogoví dealeři měli přivydělat kolem třiceti milionů korun.

Podle policie jde o jeden z největších drogových případů na území Libereckého kraje. Obžalovaným pachatelům hrozí velmi vysoké tresty. Ty se pohybují v rozmezí od deseti do osmnácti let vězení.

S drogami podle obžaloby obchodovali pachatelé od roku 2010 do 2012.

„Každý ze skupiny obžalovaných svým jednáním v tomto období na různých místech Liberecka a Jablonecka přispěl k fungování organizované skupiny vytvořené za účelem dovozu léčiv s obsahem pseudoefedrinu z Polska do České republiky a následné výroby a distribuce psychotropní látky metamfetaminu, neboli pervitinu ve velkém množství," vyjádřila se k případu již v minulosti liberecká krajská státní zástupkyně Petra Žílová.

Ryžák donášel policistům

Předchozí líčení, které u Krajského soudu v Liberci proběhlo 13. ledna letošního roku, bylo ve znamení výslechu Karla Valtra, vrchního komisaře z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Ten před soudním senátem přiznal spolupráci s obžalovaným vůdcem gangu.

„Podle pověsti Ryžáka jsem usoudil, že by mohl vědět informace, které bych mohl potřebovat," vysvětlil spolupráci Valtr a dodal, že se vyplatila. Ryžák podle něj díky informacím z kriminálního prostředí napomohl k objasnění několika trestných činů, ať už se jednalo o majetkovou trestnou činnost nebo předloňskou vraždu libereckého taxikáře.

Boss gangu ale nedonášel jen ÚOOZ, ale i Národní protidrogové centrále (NPC). V listopadu loňského roku to potvrdil Miroslav Vogel, který uvedl, že Ryžák byl jeho informátorem od roku 2009. O tom, že by distribuoval drogy, ale údajně nevěděl. Vogel je v současné době pro kontakty s Ryžákem stíhaný Generální inspekcí bezpečnostních sborů. A to hned ze třinácti skutků.

Další líčení s drogovým gangem soud stanovil na 19. března. Deník kauzu nadále sleduje.