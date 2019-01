Českolipsko - O víkendu a začátkem týdne očekávají policisté zvýšený silniční provoz na komunikacích, a to zejména v souvislosti s uctěním Památky zesnulých.

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Policisté se budou maximálně snažit zajišťovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, a to hlavně v okolí větších hřbitovů.

Návštěvníci hřbitovů by měli být obezřetní, neboť toto období bývá spojeno se zvýšeným výskytem krádeží na hřbitovech a přilehlých parkovištích. „Zlodějům stačí krátká chvíle nepozornosti, třeba během zapalování svíčky nebo odnášení uschlých květin do kontejneru, během které dokáží z tašky ukrást třeba peněženku či mobil, aniž by si toho jejich majitelé všimli," říká krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Krádeže na hřbitovech však nejsou jedinou příležitostí pro zloděje. Lákadlem pro ně jsou i zaparkovaná vozidla v okolí hřbitovů. Policie proto radí obezřetnost. „Jakékoliv viditelně odložené věci ve vozidlech mohou být důvodem, proč zloději způsobí nakonec mnohem větší škody na vozech než na samotných věcech uvnitř. Policisté budou svoji pozornost zaměřovat i na tato místa," dodává policejní mluvčí.

Policisté v Libereckém kraji chystají na období dušiček také větší počet silničních kontrol. „Zaměří se zejména na dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, na alkohol a drogy za volantem a na technický stav vozidel, ale budou také dohlížet na bezpečnost chodců," upozorňuje Šrýtrová.

Policisté budou dále sledovat i problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní a v neposlední řadě budou pozornost věnovat i pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách a věcech. Do akce se zapojí jak policisté služby dopravní policie, tak i pořádkové policie