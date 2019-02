„Od té doby jí od něj začaly chodit sms zprávy, ve kterých ji vulgárně urážel nebo prosil o obnovení vztahu. Začala se ho bát, a proto se obrátila na policisty,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Poté, co ženu vyslechli, ji doprovodili domů, neboť na tom nebyla psychicky dobře.

Když otevřela dveře bytu, nabídl se všem hotový obraz zkázy. Expřítel, který se do bytu vloupal, uvnitř rozbil téměř vše, co se rozbít dalo. Nevynechal ani koupelnu, kde roztřískal zrcadlo, vytrhal poličky ze zdi a do umyvadla plného střepů pustil vodu, kterou schválně nechal téct.

Když se mladík dozvěděl, že po něm pátrá policie, nechal se dobrovolně zadržet a následující noc strávil v policejní cele. Za jeho řádění v bytě ženy mu hrozí stíhání pro porušování domovní svobody a poškození cizí věci. „Než však stanovíme konečnou právní kvalifikaci případu, musíme například zjistit, zda ničil výhradně jen majetek své bývalé přítelkyně, nebo i částečně svůj, což bude mít vliv na vyčíslení škody pro potřeby trestního řízení,“ dodala Baláková. Celková škoda na zničených věcech a bytovém vybavení činí 82 000 korun.