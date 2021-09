Pondělní hlavní líčení začalo přehráním záznamu prověrky z místa činu. Na něm za přítomnosti svědka Valerije Tomova došlo k rekonstrukci incidentu, který proběhl loni na konci listopadu v Nových Zákupech na Českolipsku, kde nelegálně pobývala skupina dělníků z Moldavska. Obžalovaný 52letý Tudor Beschieri podle státní zástupkyně Ivy Plškové v prudkém afektu bodl kuchyňským nožem 24letého muže, který mu předtím údajně verbálně i fyzicky vyhrožoval. Beschierimu za vraždu hrozí až 18 let vězení.

Večerní hádce předcházela brigáda doprovázená popíjením piva a tvrdého alkoholu. V tom dělníci pokračovali i po večerním příjezdu na ubytovnu. „Seděli jsme u stolu a Leonid mě začal urážet. Vadilo mu, že jsem moldavské národnosti, on sám byl Rus. Převrhl stůl, zalehl mě a v ruce držel nůž. Máchal jím a vyhrožoval mi, že mě podřízne,“ popsal Beschieri událost, která vyústila v tragický konec.

Právě Valerij Tomov měl být s obžalovaným a obětí v jedné místnosti, když došlo k celému incidentu, a při prvním sporu je měl od sebe odtrhnout. Podle svých slov Leonida odhodil ze staršího muže a ten mezitím vstal a běžel do rohu místnosti, kde ze stolku vedle lednice sebral jiný nůž na svou obranu. „Ještě jsem spatřil, jak Leonid podruhé přistoupil k Tudorovi a máchal rukama, ale už jsem si jich nevšímal. Pak jsem slyšel zaklapnout dveře a našel jsem na zemi zakrvácenou oběť,“ dodal.

Podle obžaloby bodl Beschieri druhého muže do hrudníku, přičemž zasáhl levou plíci a srdečnici, takže oběť do pár minut na místě zemřela kvůli masivnímu krvácení. Zabitý Leonid v sobě měl podle výsledků pitvy 2,75 promile alkoholu. „Blížil se ke mně a stále mi vyhrožoval. Měl jsem strach, bránil jsem se. Strašně mě to mrzí,“ vypověděl obžalovaný. Soudce Richard Skýba sdělil, že obžalovaný měl v krvi přes tři promile alkoholu a 75 nanogramů pervitinu. Beschieri popřel, že by někdy užíval drogy. Podle spisu se ale léčil se závislostí na alkoholu v psychiatrické léčebně v Moldavsku.

Obžalovaný a oběť se v minulosti pohádali kvůli národnostní problematice odkazující na válku v Podněstří, během které se na počátku 90. let 20. stoleté odtrhlo Podněstří od Moldavské republiky. „Tudor označil Leonida za separatistu, ten o něm zase pronesl, že je rodilým Moldavanem. Mysleli to jako urážku,“ uvedl během výslechu svědek Pavel Dimitrij. Podle Vladimíra Kulhánka, který vypovídal v minulosti, byl obžalovaný tichý, normální chlap. „To Leonid, když se napil, byl agresivní a vyvolával hádky,“ upřesnil.

Tudor Beschieri přicestoval do České republiky loni v létě, aby si vydělal peníze. Jak sám přiznal, neměl v tu dobu žádnou práci zajištěnou a působil jako pomocný dělník na pile. Na ubytovně bydlel s mladšími dělníky. Soud bude pokračovat v říjnu.