Soud se ale nebude zabývat jeho působením v politické funkci na radnici, nýbrž obdobím, kdy byl jednatelem městské společnosti Českolipská informační (ČLIS). Právě nesrovnalosti ze svého působení v této funkci v letech 2013 až 2018 by měl před soudem vysvětlovat.

Deníkem oslovený Stejskalův obhájce Oldřich Filip po poradě s klientem sdělil, že v tuto chvíli nebudou nijak komentovat obžalobu, ale ani výroky, zaznívající v médiích na adresu někdejšího místostarosty a jednatele ČLIS: „Věc je předmětem trestního řízení, proto jsme se dohodli, že se k ní nebudeme vyjadřovat vůbec,“ řekl advokát Filip.

Trestní oznámení na Jana Stejskala podal jeho nástupce na postu jednatele, nynější zastupitel města Petr Jeník (Piráti). Ten pozici jednatele získal po vzniku současné vládnoucí koalice v českolipském zastupitelstvu.

Městská společnost ČLIS, jejíž hlavní činností jsou IT služby, dodávka hardwaru a softwaru, jeho údržba a servis, v kauze figuruje jako poškozená strana a chystá se požadovat náhradu škody ve výši přesahující jeden milion korun.

„Kontrolou hospodaření a inventarizací majetku jsem zjistil mnoho nedostatků. Od nákupů věcí, které evidentně nikdy nesloužily ve prospěch společnosti, přes opravdu podezřelé doklady za nikdy nevykonané služby, až po stovky služebních cest, u kterých bylo patrné, že se nikdy nekonaly a pouze za ně společnost vyplatila cestovní náhrady,“ uvedl Jeník. „Na více než tisícovku pochybných transakcí jsem policii upozornil podáním trestního oznámení už v říjnu 2019,“ upřesnil.

Jako podezřelé se mu na první pohled zdály nákupy pneumatik na motorku, motorkářského oblečení, domácí vinotéky a mnoha dalšího. „Jednalo se o stovky položek. Někdy i naprosto bizarních, jako jsou desítky plateb v nějaké mobilní hře s růžovými poníky, indonéská masáž či vánoční františky,“ řekl Jeník. Jak vyzdvihl, ještě podezřeleji podle něj vypadaly stovky vykázaných služebních cest, za něž měl jeho předchůdce údajně inkasovat celkově více než 800 tisíc korun. „Některé vykazoval o víkendech, některé o svátcích a další na nikdy nekonaná školení či jiné akce. U mnohých je zřejmé, že je vykonat nemohl, protože v daný okamžik byl prokazatelně na jiném místě,“ tvrdil Petr Jeník.

Podání obžaloby k Okresnímu soudu v České Lípě Deníku potvrdila státní zástupkyně Veronika Klapková s tím, že hlavní líčení bylo nařízeno na 13. prosince letošního roku. „Obsah samotné obžaloby nebudu v tuto chvíli z taktických důvodů komentovat. S ohledem na rozsah důkazního materiálu a počet svědků nepředpokládám, že věc bude skončena při prvním jednání,“ sdělila státní zástupkyně Klapková. V případě uznání viny hrozí obžalovanému dva roky vězení, vysoký peněžitý trest a zákaz činnosti.

Jan Stejskal (1968) patřil k zakládajícím členům ODS v České Lípě, byl v jeho místních a krajských orgánech. Část komunálních politiků a občanů mu občas s gustem připomínala trestný čin z poloviny 80. let, do kterého byl zapleten jako člen party výrostků, která vyloupila benzinovou stanici. Stejskal se veřejně hájil tím, že tehdy seděl venku v autě a o plánech kumpánů nevěděl. Soud ho tenkrát potrestal podmínkou. Jak před časem pro Deník uvedl, v politice se již nijak neangažuje ani to do budoucna neplánuje.

Místostarostou České Lípy za tuto stranu byl v letech 2005 až 2010, sekundoval starostce Haně Moudré (ODS). Za město byl tehdy v orgánech různých společností, například dozorčí radě Českolipské teplárenské nebo manažerem už zaniklého Sdružení Českolipsko. Přestože po komunálních volbách v roce 2010 Moudrá nečekaně starostkou zůstala, vzhledem k politickým dohodám se Jan Stejskal již do křesla místostarosty nevrátil, ale od roku 2011 byl jednatelem zmíněné firmy Českolipská informační. Po odchodu z této funkce začal pracovat ve Svazu měst a obcí České republiky.