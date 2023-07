Že i během dovolené je na místě obezřetnost, se o uplynulém víkendu přesvědčilo několik rekreantů v Doksech. Jeden se po divoké noci probral nejen okradený, ale ještě s otřesem mozku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

O peněženku a doklady přišla 61letá žena z Opavska, která v pátek večer dorazila do kempu u Máchova jezera. Hned po příjezdu začala stavět stan, a protože na to potřebovala mít volné ruce, odložila si peněženku na přední sedadlo auta, které nezamkla. Stan se jí podařilo dát kompletně dohromady až ve 22.30 a v té době zjistila, že její peněženka z auta zmizela. Měla v ní hotovost 3 000 korun, platební kartu a osobní doklady.

Podobnou zkušenost má i pět mladých žen z Ústeckého, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje, které společně vyrazily na dámskou jízdu k Máchovu jezeru do chatky v kempu. Hned první noc se do ní někdo vloupal v době, kdy se dobře bavily na diskotéce. „Čtyřem z nich odcizil peněženku s osobními doklady, penězi a platebními kartami. Zmizely dokonce i klíče od vypůjčeného služebního vozidla v hodnotě 5 000 korun. Celkovou škodu jsme v tomto případě vyčíslili na 18 100 korun,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Nejdramatičtější zážitky si z prázdninového pobytu u Mácháče odveze domů do Středočeského kraje 18letý student střední školy. Ten v sobotu vyrazil se svými kamarády do baru v rekreačním středisku v Doksech. Tam jim zmizel z dohledu, a když se do jejich společného stanu nevrátil ani následující den ráno a jeho telefon byl nedostupný, začali ho hledat.

FOTO: Táborníky na Českolipsku navštívili policisté. Přivezli rady i techniku

Nakonec ho našli u kolotočů pod atrakcí s příznačným názvem Dům hrůzy, kde seděl na schodech a měl poraněnou hlavu. „Byl dezorientovaný a vůbec nevěděl, jak se tam dostal. Jisté je, že přišel o mobilní telefon, náramkové hodinky a veškerou hotovost, kterou měl ve své peněžence. Vzniklá škoda činí 12 800 korun,“ popsala mluvčí.

Kamarádi mladíkovi zajistili vyšetření v nemocnici, kde mu lékař diagnostikoval otřes mozku. Vzhledem k požitému alkoholu i ke zranění na hlavě si ze sobotní noci nic nepamatuje, a policisté tak nyní nemohou vyloučit možnost, že se stal obětí trestného činu. „V této souvislosti jsme už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže,“ dodala Baláková.