Přehráváním odposlechů v úterý pokračovalo hlavní líčení v korupční kauze týkající se rekonstrukce libereckého kostela Maří Magdaleny na geotermální lázně. V případu jsou obžalovány čtyři firmy a třináct lidí. Kromě zástupců firem nebo úředníků ROP je mezi nimi i hejtman Libereckého kraje Martin Půta, jehož hlas v odposleších zazněl v úterýtaky. Podle některých obhájců byly odposlechy pořízeny nezákonně. Kromě toho poukázali na nepřesnosti v jejich přepisech.

„V přepise jsou významové posuny. Buď se jedná o záměr nebo vznikly neobratným poslechem,“ vyjádřil se advokát Metrostavu Ondřej Blaha. Státní zástupce Radim Kadlček s ním nesouhlasil a poukázal například na to, že se záznamy nepřepisují doslova, ale pouze zájmové části.

V odposleších například zaznělo, jak se Půta domlouvá s dalším obžalovaným, Janem Petráněm z Metrostavu, že se sejdou na čerpací stanici. „Je to záznam o tom, že jsem organizoval při cestě pracovní schůzku. Kromě toho je uvedená i v mém diáři, který patří mezi listinné důkazy,“ okomentoval Půta, podle kterého z uvedených odposlechů nevyplývá žádný důkaz o tom, že by převzal úplatek.

„Pokud státní zástupce považuje za důkaz větu z odposlechu: „ Asi mu nezůstanete nic dlužný, tak by mu kurva mělo být jedno, kdo tam bude,“ kterou na moji adresu pronesl jeden z obžalovaných, tak podle mne to dokazuje naopak to, co od začátku říkám já. Žádný úplatek jsem nevzal, a proto ani policie, ani státní zástupce nemohou mít pro svoje tvrzení žádný důkaz,“ vyjádřil se hejtman. Půta je obžalovaný z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozí až deset let. Podle obžaloby měl přijmout úplatek ve výši 830 tisíc korun za to, že ze své vedoucí pozice v Regionální radě IROP Severovýchod zajistí, aby na projekt byly vyplaceny peníze.

Ve středu bude hlavní líčení pokračovat výpovědí svědků. Před soudní senát předstoupí například bývalá primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

Aféra kolem přestavby kostela na geotermální lázně za 65 milionů se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila společnost Geotermální energie pro občany, která je společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Posledně jmenovaná firma se přidala k řízení i jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun. Současně soud projednává kauzu stavby oddychové zóny na Perštýně za desítky milionů korun, v té hejtmanovo jméno nefiguruje.

Obžalovaným hrozí tresty od 5 do 12 let. Podle předsedy senátu Petra Neumanna by krajský soud mohl rozsáhlou kauzu uzavřít už na konci letošního roku.