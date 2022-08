Do nedělního rána potrvá na písečné pláži Klůček v Doksech u Máchova jezera open air festival Mácháč. Podobně jako v minulých letech je v pohotovosti i policie, které vypomáhají celníci. Do sobotního rána policisté odhalili 38 drogových deliktů, které kvalifikovali ve 32 případech jako přestupek, v dalších pěti jako přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu a v jednom jako přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. „Z posledně jmenovaného přečinu podezříváme čtyřicetiletého muže z Prahy, u kterého celníci včera zajistili kromě kokainu, pervitinu a marihuany také 140 tablet drogy MDMA nebo-li extáze. Těžko lze uvěřit tomu, že tuto zásobu potřeboval na víkend v Doksech jen pro sebe, a pokud ho soud uzná vinným z distribuce drog, může ho poslat až na 5 let do vězení,“ sdělila krajská mluvčí policie Ivana Baláková.