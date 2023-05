„Ani po výslechu znalce k průběhu nehodového děje soud neměl za prokázané místo střetu obou motocyklů a tedy zavinění nehody a zranění obžalovaným,“ konstatoval státní zástupce Libor Šuráň.

Ještě předtím, a to kvůli naprosto odlišným výpovědím obžalovaného, poškozeného a dalších vyslechnutých svědků, musel soud poskytnout čas ke zpracování znaleckého posudku. A soudkyně uskutečnila na místě nehody vyšetřovací pokus. Lupa zavinění od počátku odmítal. Poškozený Karsten Thrun (56) naopak tvrdil, že Poláci jeli velmi rychle a obžalovaný vjel do jeho jízdního pruhu.

Soudem v Lípě zněla polština a němčina. Rozplétala se srážka motocyklů

„Zůstaly dvě varianty, kde mohlo dojít ke střetu, takže nevíme, zda to byl obžalovaný, kdo nehodu způsobil a proto musel být zproštěn obžaloby,“ řekla soudkyně Zuzana Bohatá Koldovská. Jak zmínila, soudní znalec se přikláněl k variantě, že technika jízdy polské strany nebyla adekvátní vůči německé skupině. „Polák měl navíc motorku upravenou, která by u nás neprošla technickou kontrolou a kvůli tomu přišel o nohu. Protože měl ten rám navařený, ale kdyby byl z výroby, tak se jen ohnul, kdežto tento ho skřípnul,“ uvedla soudkyně.

V osudný den, 19. září, si pětice motorkářů z Polska i stejně početná skupina jezdců z Německa, většinou mužů ve věku mezi padesátkou a šedesátkou, na nablýskaných motocyklech za krásného podzimního počasí užívalo pohodové vyjížďky po Českolipsku a Liberecku. Idyla tehdy skončila na silnici II. třídy č. 278 v obci Hamr na Jezeře, když dva z protijedoucích jezdců o sebe v ostré zatáčce zavadili. Kolize měla těžké následky, na místo musel přiletět záchranářský vrtulník. Polák Lupa přišel o nohu, Němec Thrun, který jel za řídítky cestovního motocyklu Harley Davidson Road King, si dál léčí zle polámanou ruku.

„Jeli jsme z Pekelných dolů. Při vjezdu do té zatáčky jsem jel rychlostí asi 40 kilometrů v hodině a jako druhý, viděl jsem, že Němec vybočil z formace a zrychlil a vjel na můj jízdní pruh, já byl tak metr od středu vozovky,“ tvrdil Lupa. Problém v úpravách na své yamaze nepřipouštěl. „V Polsku bez problémů prošla technickou kontrolou,“ řekl soudu. Srážka mu ale změnila život. Živil se jako profesionální šofér. „Na motorkách, malých i velkých, jsem jezdil čtyřicet let,“ řekl s tím, že ve své motoristické kariéře neměl žádnou nehodu. Při té v Hamru přišel o nohu a je v invalidním důchodu. „Největší škody na noze mně nadělaly plastové tašky, kufry, co měl Němec na motorce zavěšené.“

Rychlost překročilo v Libereckém kraji při Speed Marathonu 117 řidičů

Poškozený Karsten Thrun zase prohlásil, že jel uprostřed svého jízdního pruhu, asi 40ti kilometrovou rychlostí a situace byla přehledná i v zatáčce. „Ještě před kolizí jsme viděli, že už první Polák měl potíže, aby zvládl zatáčku. Ten druhý ji nezvládl a najížděl do mě.“ Ohledně viny měl jasno, Poláci jeli příliš rychle: „Lupa řidítkem narazil do mého zrcátka a paže,“ řekl Thrun, který utrpěl komplikované zlomeniny ruky. Jak u soudu sdělil, v horní končetině má stále kovové výztuhy a trápí ho nejspíš trvalé omezení její hybnosti. „Už jsou to dva roky a já jsem kvůli tomu stále vytržený ze života, který jsem do té doby měl,“ dodal.

V roli svědka vystoupil Dariusz Molicki (49), účastník výletu a polský policista. Soudu nepomohl vnést jasno do diametrálně rozdílných výpovědí. Rychlost jízdy jejich skupiny vyčíslil asi na 50 km za hodinu. „Ty motorky se o sebe jen otřely boky, ani jedna nepřejela středovou čáru. Lupa jel středem svého pruhu, ale přímo ten úder jsem neviděl,“ uvedl Molicki.