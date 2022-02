Zloděj využil příležitosti, která se mu naskytla v pondělí 31. ledna kolem poledne na parkovišti u prodejny Lidl v České Lípě. 57letá žena tam přijela ve svém šedém porsche na nákup. "Když si na parkovišti vyložila obsah nákupního vozíku do kufru, dveře auta nezamkla, jen je zavřela a šla vrátit vozík do boxu. Ačkoliv byla zpátky do několika vteřin, pohotový zloděj tento čas dokázal využít a z neuzamčeného vozu odnesl její kabelku, kterou nechala na sedadle," popsala události policejní mluvčí Ivana Baláková.