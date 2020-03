Neznámý pachatel vnikl do prodejny sportovních potřeb v obci Staré Splavy, kde odcizil pět jízdních kol za téměř 340 tisíc korun. K loupeži došlo ze soboty 14. března na neděli 15. března.

Odcizená kola a elektrokola. | Foto: KŘP Libereckého kraje

„Zloděj využil nezajištěné brány oplocení pozemku u prodejny, kterou si otevřel. Následně násilím překonal vstupní dveře do prodejny, kterou prohledal. Z prodejny si odnesl finanční hotovost, dvě jízdní kola a tři elektrokola,“ doplnila Vladimíra Šrýtrová. Pachateli hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.